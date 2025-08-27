53ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Η καρδιά του Πολιτισμού χτυπάει στο Πεδίον του Άρεως!

Από 5 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 10:21 IQ 160: Tι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 21:00 στο Star
28.08.25 , 10:00 Renault Clio: Πότε είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου
28.08.25 , 09:59 Πού θα εφαρμόζεται η 13ωρη εργασία
28.08.25 , 09:47 «Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space
28.08.25 , 09:46 Temu: Βρέθηκαν καρκινογόνες ουσίες σε παπούτσια, καταγγέλλει η Τουρκία
28.08.25 , 09:37 Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες
28.08.25 , 09:22 Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
28.08.25 , 09:17 Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
28.08.25 , 09:05 Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
28.08.25 , 09:03 Aλέκος Σακελλάριος: Η επιτυχημένη πορεία του & ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου
28.08.25 , 08:51 Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους
28.08.25 , 08:36 Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
28.08.25 , 08:10 Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς
28.08.25 , 08:09 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
28.08.25 , 07:55 Τροχαίο Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 11χρονη αδελφή της 9χρονης
Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Πυροβολισμοί Μινεσότα: Μια 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Τροχαίο Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 11χρονη αδελφή της 9χρονης
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
53ο Φεστιβάλ Βιβλίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου «ανοίγει τις πύλες της» στο Πεδίον του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες.

«Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space

210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2025.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) διοργανώνει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Η καρδιά του Πολιτισμού χτυπάει στο Πεδίον του Άρεως!
Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο» και είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες. Εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, για την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει.

Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Η καρδιά του Πολιτισμού χτυπάει στο Πεδίον του Άρεως!

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, έχει διαμορφωθεί ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με επίκεντρο το Παιδί και σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν: Στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY & το Library4all, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, και τα ηλεκτρονικά περιοδικά Κόκκινη Αλεπού & Ο Αναγνώστης· τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου· εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς· παιδικό εργαστήρι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο· παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ· εντυπωσιακή παράσταση μαγικών από τον μάγο Τρίσταν· παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη· συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων· συναυλία «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» από τον Μάριο Στρόφαλη με τους Μartha Moreleon, Alkis Kollias, και Ειρήνη Τουμπάκη.


Το επικοινωνιακό υλικό και το εξώφυλλο του καταλόγου του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2025 κοσμεί έργο του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού, Κωνσταντίνου Πάτσιου.

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Η καρδιά του Πολιτισμού χτυπάει στο Πεδίον του Άρεως!


Σας περιμένουμε όλους στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, στη μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου, καθημερινά, από 5 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 με ελεύθερη είσοδο.


Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
 |
53Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top