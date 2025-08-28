«Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space

Μια παράσταση για τον κύκλο του εκφοβισμού

«Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space
Εξοδος
«Teen Talk Bullying»

Ο Μικρός Βορράς από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο ενεργητικό του 14 χρόνια συνεχής παρουσίας και αφοσίωσης στο θέατρο για παιδιά και για νέους, παρουσιάζει τη νεανική παράσταση «Teen Talk Bullying» σε σκηνοθεσία Χριστίνας Κρίθαρη.

Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια» του Ομήρου


Το Teen Talk Bullying είναι μια παράσταση Θέατρου Forum που διαπραγματεύεται το θέμα του bullying στην σχολική κοινότητα. Μέσα από τη γλώσσα του συμμετοχικού θεάτρου, ο θεατής γίνεται ταυτόχρονα και πρωταγωνιστής, που δρα, αλληλεπιδρά, σε μια προσομοίωση της πραγματικής ζωής, και με την ασφάλεια που προσφέρει η τεχνική του θεάτρου Forum, δοκιμάζει να ανατρέψει την αρνητική συνθήκη που του παρουσιάζεται, με στόχο να αναζητηθεί μια συλλογική «λύση».

«Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space

Το bullying παραμένει ένα διαρκές πρόβλημα που συναντάμε σε κάθε σχολική κοινότητα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Απομονώνει μαθητές, δημιουργεί φόβο, και συχνά οδηγεί σε αδιέξοδα, τόσο για τα θύματα όσο και για εκείνους που ασκούν βία. Σε αυτήν την παράσταση, μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει το θέατρο Forum, επιχειρούμε να ανοίξουμε έναν δημόσιο διάλογο και να αναζητήσουμε λύσεις από τους ίδιους τους θεατές.

Η ιστορία μας αφηγείται τη ζωή του Πάρη, ενός δεκατριάχρονου αγοριού που έρχεται σε ένα καινούριο σχολείο. Η Όλια, συμμαθήτριά του, είναι ένα παιδί που προσπαθεί να κρατηθεί από την ασφάλεια που της παρείχε ο κόσμος της παιδικής της ηλικίας. Και ο Μάρκος, ένα χρόνο μεγαλύτερος, στο ίδιο σχολείο είναι ένα παιδί που δέχεται πολύ βία στο σπίτι του. Η αλληλεπίδραση τους θα ξετυλίξει ένα κουβάρι εκφοβισμού, όπου θα εμπλακούν ένας καλοπροαίρετος αλλά υπερπροστατευτικός καθηγητής και ένας αυστηρός και τιμωρητικός διευθυντής. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουν άθελα τους μια δίνη εκφοβισμού όπου πια είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θύτης.

Οι θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης μπορούν να παρέμβουν, να προτείνουν λύσεις, να παίξουν ρόλους, να σκεφτούν και να προτείνουν τρόπους ώστε να σταματήσει ο κύκλος της βίας. Γιατί το θέατρο Forum πάνω απ’ όλα είναι μια πρόβα ζωής για όλους τους συμμετέχοντες. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου, όπου όλοι, μαθητές και ενήλικες, θα συμβάλουν στη δημιουργία προτάσεων και πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση του bullying στο σχολείο.

«Teen Talk Bullying»: Από 11 Οκτωβρίου στο Theatre Nous-Creative space

Ταυτότητα παράστασης Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κρίθαρη Κείμενο: Μικρός Βορράς Μουσική: Μάριος Αποστολακούλης Σκηνικά αντικείμενα – ενδυματολογία: Ιωάννα Παγιατάκη Κινησιολογική επιμέλεια: Τάσος Παπαδόπουλος Μακιγιάζ - hairstyling: Στέφανος Μπαμπούλης Φωτογραφίες: Ζαφείρης Σαλμανλής Βίντεο: Ελένη Σειρά Ειδικές κατασκευές: Ανέττα Ιμπρισίμη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Τάσος Ράτζος Παίζουν – εμψυχώνουν: Μαρία Κατσιά, Χριστίνα Κρίθαρη, Θάνος Τριανταφύλλου, Γιάννης Τυροβολάς

