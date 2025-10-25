Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν Σήμερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης και Αγίου Χρυσαφίου.

Η Αγία Ταβιθά ήταν μία ευσεβής και φιλάνθρωπη χριστιανή, πρωταγωνίστρια του θαύματος του Αποστόλου Πέτρου. Ζούσε στην Ιόππη, τη σημερινή Γιάφα του Ισραήλ. Ήταν υφάντρα και έφτιαχνε χιτώνες, τους οποίους πωλούσε προς ανακούφιση των χηρών και ορφανών. Αρρώστησε όμως και πέθανε.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Οκτωβρίου

Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη γειτονική Λύδδα (σημερινό Λοντ) ο Απόστολος Πέτρος. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί της, έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να έρθει στην Ιόππη, όπου και οδηγήθηκε στο νεκροκρέβατο της Ταβιθάς.

Αφού παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να βγουν από το δωμάτιο, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πρόσταξε τη νεκρή: «Ταβιθά ανάστηθι!» και η νεαρή κοπέλα αναστήθηκε (Πράξεις των Αποστόλων, θ' 36-40). Το γεγονός αυτό διαδόθηκε στην Ιόππη και πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Η Αγία Ταβιθά πέθανε σε βαθύ γήρας.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Χρυσάνθη
  • Χρυσάφιος, Χρυσάφης
  • Χρυσαφένια

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:43 και θα δύσει στις 18:34. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 3.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο

Η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο ξεκίνησε το 2007 στη Γαλλία, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών των Τεχνών του Δρόμου (Federation des Arts de la Rue) και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου, που συμπίπτει με την αλλαγή της ώρας σε πολλές χώρες του κόσμου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να εκφραστεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης της Τέχνης στο δημόσιο χώρο και η επικοινωνία των καλλιτεχνών με το κοινό, μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο που διαφέρει από αυτό των παραδοσιακών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Στην Ελλάδα η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο γιορτάζεται από το 2008, με επίκεντρο την Αθήνα. Θέατρο, μουσική, χορός, ποίηση, εικαστικά, μαριονέτες, ξυλοπόδαροι, Καραγκιόζης «κατεβαίνουν» στο δρόμο, γεμίζοντας για μία ολόκληρη ημέρα με χρώμα και ζωντάνια τους δρόμους της πόλης. Παραστάσεις και δρώμενα από εκατοντάδες ανεξάρτητους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής και χειραψίας από τους θεατές.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
