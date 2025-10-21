Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

21.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Οκτωβρίου
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας και Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα.

Η Ούρσουλα είναι παρθενομάρτυς της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται σε Ανατολή και Δύση στις 21 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ούρσουλα και Ορσαλία.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Οκτωβρίου

Η Ούρσουλα ήταν πριγκίπισσα, κόρη του βασιλιά της Βρετάνης Διονάτου. Εκχριστιανίσθηκε στη Γαλατία, όταν πήγε να συναντήσει τον μελλοντικό της σύζυγο και στη συνέχεια πραγματοποίησε προσκύνημα στις χώρες του Ρήνου. Εκεί θανατώθηκε από τους Ούνους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κολωνίας το 383.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς
  • Ευκρατία, Ευκρατούλα
  • Ούρσουλα, Ορσαλία
  • Σωκράτης*
  • Σωκρατίνα, Σωκρατία *
  • Χριστόδουλος*
  • Χριστοδούλη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:39 και θα δύσει στις 18:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 60 λεπτά.

Σελήνη 29.4 ημερών

 

