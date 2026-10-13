Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα;

Τι σχέση έχει η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η Αποκάλυψη

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Από πού ξεκίνησε η δεισιδαιμονία για την Τρίτη και 13 / Βίντεο: ΕΡΤ

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Τρίτη και 13 σήμερα και για τους προληπτικούς η μέρα είναι… γρουσούζικη. Δεισιδαιμονίες, προλήψεις και αστικοί μύθοι έχουν την τιμητική τους και εκείνοι που πιστεύουν σε όλα αυτά περνούν δύσκολα και… ζορίζονται. 

Είναι η Παρασκευή και 13 γρουσούζικη μέρα; Όλες οι δεισιδαιμονίες και οι προκαταλήψεις

Γιατί, όμως, η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη μέρα;

Αρκετοί έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία με την Άλωση της Κωνσταντινούπλης. Στις 29 Μαΐου 1453 η Πόλη παραδίδεται στους Οθωμανούς. Η ημέρα ήταν Τρίτη και από το άθροισμα των ψηφίων της χρονολογίας (1+4+5+3) βγαίνει ο… γρουσούζικος αριθμός 13!

Επίσης, μία ακόμα εκδοχή που η συγκεκριμένη μέρα φέρει πάνω της ό,τι πιο δυσοίωνο είναι ότι Τρίτη και 13 του 1204 οι Σταυροφόροι κατέκτησαν την πρωτεύουσα του μεσαιωνικού πολιτισμού. 

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα;

Τρίτη και 13 σήμερα και για τους προληπτικούς η μέρα είναι… γρουσούζικη /  φωτογραφία unsplash

Και η λίστα των απανταχού προληπτικών για το τι κάνει γρουσούζικη τη σημερινή μέρα συνεχίζεται. 

Για παράδειγμα. Το 13 χαλάει την…. «τελειότητα» του 12, καθώς 12 είναι οι μήνες, οι ώρες της μέρας και της νύχτας και τα ζώδια. 

Λέγεται επίσης ότι ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β΄ της Μακεδονίας πέθανε λίγο αφότου τοποθέτησε ένα δικό του άγαλμα δίπλα σε εκείνα των 12 Θεών του Ολύμπου. 

Ακόμα το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μιλάει για τον Αντίχριστο και τα δημιουργήματα του διαβόλου, ενώ στα ταρώ η κάρτα του θανάτου έχει πάνω της τον αριθμό 13!

Όσο για την ημέρα Τρίτη; Για πολλούς η συγκεκριμένη μέρα έχει μια αρνητική χροιά, καθώς όταν θέλουμε να πούμε ότι μια σειρά από κακά τελειώνει, την τερματίζουμε στα τρία γεγονότα. Γι’ αυτό λέμε «τρίτωσε το κακό».
 

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