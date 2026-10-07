Σε Ποιους Δόθηκε Το Νόμπελ Χημείας;

Ο Γάλλος επιστήμονας Ανρί Καγκάν και ο Ιάπωνας ομόλογός του Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 «για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε σήμερα στη Στοκχόλμη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας, οι δύο επιστήμονες έδωσαν λύση σε ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα της Χημείας:

«Ο Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι έδωσαν απάντηση σε ένα χημικό μυστήριο που παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα: Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η ομοχειρότητα. Οι χημικές αντιδράσεις που ανέπτυξαν είναι πραγματικά εντυπωσιακές».

Σύμφωνα με το AP, η ομοχειρότητα αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής, καθώς τα βιολογικά μόρια εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη «χειρόμορφη» μορφή. Η έρευνα των δύο επιστημόνων συνέβαλε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η μοριακή ασυμμετρία μπορεί να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί φυσικά.

Ο Ανρί Καγκάν, 95 ετών, γεννήθηκε στη Γαλλία και είναι συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Paris-Sud στο Ορσέ ενώ ο Κένσο Σοάι, από την Ιαπωνία, είναι καθηγητής στο Tokyo University of Science.