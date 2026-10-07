Σε Ποιους Δόθηκε Το Νόμπελ Χημείας;

Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το Νόμπελ Χημείας

Ποια ανακάλυψή τους, τούς χάρισε το βραβείο;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανρί Καγκάν και ο Κένσο Σοάι κέρδισαν το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
  • Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).
  • Οι επιστήμονες έλυσαν ένα χημικό μυστήριο που αφορά την αυθόρμητη ομοχειρότητα, θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής.
  • Η έρευνά τους συμβάλλει στην κατανόηση της δημιουργίας και ενίσχυσης της μοριακής ασυμμετρίας.
  • Ο Καγκάν είναι 95 ετών και συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Paris-Sud, ενώ ο Σοάι είναι καθηγητής στο Tokyo University of Science.

Ο Γάλλος επιστήμονας Ανρί Καγκάν και ο Ιάπωνας ομόλογός του Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 «για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε σήμερα στη Στοκχόλμη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ). 

 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας, οι δύο επιστήμονες έδωσαν λύση σε ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα της Χημείας:

«Ο Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι έδωσαν απάντηση σε ένα χημικό μυστήριο που παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα: Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η ομοχειρότητα. Οι χημικές αντιδράσεις που ανέπτυξαν είναι πραγματικά εντυπωσιακές».

Σύμφωνα με το AP, η ομοχειρότητα αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής, καθώς τα βιολογικά μόρια εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη «χειρόμορφη» μορφή. Η έρευνα των δύο επιστημόνων συνέβαλε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η μοριακή ασυμμετρία μπορεί να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί φυσικά.

Ο Ανρί Καγκάν, 95 ετών, γεννήθηκε στη Γαλλία και είναι συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Paris-Sud στο Ορσέ ενώ ο Κένσο Σοάι, από την Ιαπωνία, είναι καθηγητής στο Tokyo University of Science.

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