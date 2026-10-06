Με το Νόμπελ Φυσικής 2026 τιμάται ο Βέλγος Francis Halzen (Φράνσις Χάλτσεν) για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται «νετρίνα».

Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την αποφασιστική συμβολή του στο Επιστημονικό Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube (στην Ανταρκτική) και την ανακάλυψη κοσμικών νετρίνων υψηλής ενέργειας, εξηγεί στην ανακοίνωση η επιτροπή του Νόμπελ.

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Χάρη στο Παρατηρητήριο IceCube, οι ερευνητές έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν νετρίνα προερχόμενα από διαδικασίες εξαιρετικά υψηλής ενέργειας που συμβαίνουν στο μακρινό σύμπαν.

Η διάδραση των σωματιδίων αυτών στο περιβάλλον του Παρατηρητηρίου IceCube θα δώσουν στους ερευνητές «νέες γνώσεις» και είναι πιθανόν να αναδείξουν μέχρι στιγμής άγνωστα κοσμικά φαινόμενα, εξηγεί στην ανακοίνωσή της η επιτροπή του Νόμπελ.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Το νετρίνο «είναι το πιο διακριτικό σωματίδιο του Σύμπαντος και διασχίζει την ύλη χωρίς να γίνεται αντιληπτό», σημειώνεται στο κείμενο.

«Στην δεκαετία του 1980, ο Φράνσις Χάλτσεν κατανόησε ότι οι πάγοι της Ανταρκτικής είναι πιθανόν ιδεώδεις για την παγίδευση ικανού αριθμού αυτών των φευγαλέων νετρίνων ώστε οι ερευνητές να είναι σε θέση να μάθουν περισσότερα σχετικά με την μακρινή τους προέλευση».