Πανώλη στη Σιβηρία: Φόβοι για επιστροφή του «Μαύρου Θανάτου»

Ο θάνατος 28χρονης επιστήμονα έχει σημάνει συναγερμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 28χρονης εργαζόμενης σε αντιπανωλικό ινστιτούτο στη Σιβηρία προκαλεί ανησυχίες για επιστροφή της πανώλης.
  • Περίπου 200 άτομα υπό ιατρική παρακολούθηση, τμήματα νοσοκομείων σε καραντίνα.
  • Η Ρωσία επιμένει ότι η διάγνωση είναι "πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας", χωρίς επιβεβαίωση πανώλης.
  • Ανεξάρτητα μέσα αναφέρουν εργαστηριακό ατύχημα με ζωντανό βιολογικό υλικό του Yersinia pestis.
  • Η πανώλη είναι ενδημική στη Σιβηρία, με σπάνια ανθρώπινα κρούσματα.

Φόβους για πιθανή επιστροφή της πανώλης στη Σιβηρία προκαλεί ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό αντιπανωλικό ινστιτούτο της περιφέρειας του Ιρκούτσκ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ τμήματα νοσοκομείων έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Συναγερμός για πανώλη στη Ρωσία: Νεκρή 28χρονη επιστήμονας

Την ίδια ώρα, η ρωσική πλευρά δεν επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα πέθανε από πανώλη. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και την Ευημερία του Ανθρώπου (Rospotrebnadzor)  αναφέρει επίσημα ως διάγνωση την «πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας» και υποστηρίζει ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμό που να συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα της ασθενούς.

 

 

Πανώλη: Ο θάνατος της 28χρονης και οι αναφορές για εργαστηριακό ατύχημα

Η Ντάρια Σιπίλοβα, βοηθός εργαστηρίου στο Ερευνητικό Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σελεχόφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο «Lyudi Baikala» και άλλα ανεξάρτητα μέσα, στις 25 Σεπτεμβρίου η 28χρονη φέρεται να έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε ζωντανό βιολογικό υλικό με το βακτήριο Yersinia pestis, τον παθογόνο παράγοντα της πανώλης.

 

 

Δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η κατάσταση της Σιπίλοβα επιδεινώθηκε απότομα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σελεχόφ με εικόνα βαριάς πνευμονίας. Αρχικά θεωρήθηκε ότι μπορεί να πρόκειται για σοβαρή λοίμωξη από κορωνοϊό, όμως η ταχεία επιδείνωση οδήγησε σε εξετάσεις για εξαιρετικά επικίνδυνες λοιμώξεις.

Η ασθενής διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όμως κατέληξε.

Πανώλη: Καραντίνα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ τμήματα νοσοκομείων στο Ιρκούτσκ και το Σελεχόφ τέθηκαν σε καραντίνα.

Αναφέρθηκαν επίσης περιορισμοί στις εισαγωγές και τα εξιτήρια, ενώ οι επαφές της γυναίκας παρακολουθούνται.

Στους δρόμους του Σελεχόφ κάτοικοι είδαν ανθρώπους με προστατευτικές στολές, μάσκες και γάντια. Μάσκες φέρεται επίσης να διανεμήθηκαν σε παιδικούς σταθμούς, ενώ στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ιρκούτσκ στο Σελεχόφ η χρήση μάσκας έγινε υποχρεωτική ως προληπτικό μέτρο.

Κλιμάκια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) βρίσκονται στην περιοχή για την επιτήρηση της καραντίνας και τη συνοδεία ασθενοφόρων, κάτι που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους.

Πανώλη: Τι λέει επίσημα η Ρωσία

Η Rospotrebnadzor επιμένει ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ, καθώς και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελεχόφ, είναι «σταθερή».

«Η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ, στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελεχόφ, είναι σταθερή», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της Rospotrebnadzor. «Οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ειδικό πακέτο μέτρων σε σχέση με την ασθένεια υπαλλήλου του Αντιπανωλικού Ινστιτούτου Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής, διάγνωση: “Πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας”.»

Η υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι οι περαιτέρω εξετάσεις των δειγμάτων της ασθενούς δεν αποκάλυψαν μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, δεν καταγράφηκε ατύχημα κατά τον χειρισμό παθογόνων στο ινστιτούτο και κανένα μέλος του προσωπικού δεν είχε ζητήσει ιατρική βοήθεια για λοιμώδη νόσο τις προηγούμενες 10 ημέρες.

Πανώλη: Η αντίφαση που τροφοδοτεί την ανησυχία

Στον αντίποδα, τοπικά και ανεξάρτητα ρωσικά μέσα έκαναν λόγο για πανώλη, ενώ ο επικεφαλής της γειτονικής Μπουριατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, είχε αναφέρει ότι η γυναίκα πέθανε από πανώλη. Η διατύπωσή του στη συνέχεια τροποποιήθηκε.

Το γεγονός ότι διαφορετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν ή διορθώθηκαν εκ των υστέρων ενίσχυσε τις αμφιβολίες και τις φήμες.

Η επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Άννα Πόποβα, μετέβη στο Ιρκούτσκ και συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση της υγειονομικής και αντιεπιδημικής επιτροπής μαζί με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Κόμπζεφ.

Το ενδιαφέρον έχει ξεπεράσει πλέον τα ρωσικά σύνορα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αμερικανικές αρχές να εμφανίζονται ενήμεροι για την υπόθεση. 

 

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ ο πρώην συντονιστής του Λευκού Οίκου για τον COVID-19, Ασίς Τζα, εκτίμησε ότι εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς άλλα κρούσματα, η υπόθεση πιθανότατα θα σταματήσει εκεί.

Γιατί η πανώλη προκαλεί τόσο μεγάλη ανησυχία

Η πανώλη παραμένει ενδημική σε τμήματα της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου το Yersinia pestis διατηρείται φυσικά σε πληθυσμούς άγριων τρωκτικών και ψύλλων.

Τα ανθρώπινα κρούσματα στη Ρωσία είναι σπάνια. Το τελευταίο ανθρώπινο κρούσμα καταγράφηκε το 2016, όταν ένα 10χρονο αγόρι στη Δημοκρατία Αλτάι προσβλήθηκε από πανώλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πνευμονική μορφή της νόσου, καθώς μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Ωστόσο, η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Ο καθηγητής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Ίαν Τζόουνς, χαρακτήρισε την υπόθεση, εφόσον πρόκειται για εργαστηριακό ατύχημα, πιθανό μεμονωμένο περιστατικό και σημείωσε ότι οι γνωστές επαφές μπορούν να παρακολουθηθούν και να λάβουν θεραπεία εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ένα: θα εμφανιστεί δεύτερο κρούσμα;

Αν οι περίπου 200 άνθρωποι που βρίσκονται υπό παρακολούθηση παραμείνουν υγιείς, η υπόθεση θα μπορούσε να αποδειχθεί μια μεμονωμένη τραγωδία. Αν όμως εμφανιστούν νέα περιστατικά, τότε η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη διάγνωση της «πνευμονίας αγνώστου αιτιολογίας» και στις αναφορές περί πανώλης αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά ότι έχει υπάρξει κρούσμα πανώλης.

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