Φόβους για πιθανή επιστροφή της πανώλης στη Σιβηρία προκαλεί ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό αντιπανωλικό ινστιτούτο της περιφέρειας του Ιρκούτσκ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ τμήματα νοσοκομείων έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Την ίδια ώρα, η ρωσική πλευρά δεν επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα πέθανε από πανώλη. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και την Ευημερία του Ανθρώπου (Rospotrebnadzor) αναφέρει επίσημα ως διάγνωση την «πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας» και υποστηρίζει ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμό που να συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα της ασθενούς.

Russian officials quarantined dozens of people after a laboratory worker at a plague research institute in ‌Siberia fell ill and died in undisclosed circumstances. US authorities are monitoring the situation https://t.co/SyCwlPXJvh https://t.co/eYVAARLZZg — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Πανώλη: Ο θάνατος της 28χρονης και οι αναφορές για εργαστηριακό ατύχημα

Η Ντάρια Σιπίλοβα, βοηθός εργαστηρίου στο Ερευνητικό Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σελεχόφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο «Lyudi Baikala» και άλλα ανεξάρτητα μέσα, στις 25 Σεπτεμβρίου η 28χρονη φέρεται να έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε ζωντανό βιολογικό υλικό με το βακτήριο Yersinia pestis, τον παθογόνο παράγοντα της πανώλης.

В Иркутской области от чумы скончалась сотрудница противочумного НИИ. Около 200 человек поместили в карантин В больнице города Шелехов Иркутской области женщина умерла от инфекционной болезни, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «Люди Байкала» и глава Бурятии Алексей Цыденов заявили, что она скончалась от чумы. Сотни людей поместили в карантин. 🔵 Что произошло. По данным «Людей Байкала», умершей оказалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Далья Шипилова. Журналисты выяснили, что 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, после чего ей стало плохо. Девушку госпитализировали в Шелеховскую больницу. В ночь на 2 октября она скончалась. Mash утверждает, что лаборантку поместили в больницу 29 сентября, «Осторожно, новости» пишет про 1 октября. До этого Mash писал, что Шипилова недавно вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где фиксировали очаг чумы на границе с Монголией. Позднее глава республики Алексей Цыденов опроверг эту информацию. По его словам, девушка скончалась от чумы, но Бурятию она не посещала. 🔵 Какие меры приняты. По словам источника «Людей Байкала», вечером 1 октября в Иркутске состоялось совещание с участием властей и силовиков. С этого же дня наряды ФСБ начали сопровождать машины скорой помощи, на которых людей, контактировавших с Шипиловой, возят на обследования. Журналисты утверждают, что ко 2 октября на карантин в ковидный центр поместили около 200 человек, которые имели контакты с лаборанткой. РЕН ТВ пишет, что госпитализировали 189 человек: 114 из них находятся в одной больнице, 63 — в другой, еще 12 — в противочумном НИИ. «Борус» утверждает, что Шелеховскую больницу закрыли на карантин. В самом Шелехове уже заметили на улицах людей в защитных костюмах, масках и перчатках, отмечают «Люди Байкала». https://t.co/n5wYdPDCfJ — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 2, 2026

Δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η κατάσταση της Σιπίλοβα επιδεινώθηκε απότομα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σελεχόφ με εικόνα βαριάς πνευμονίας. Αρχικά θεωρήθηκε ότι μπορεί να πρόκειται για σοβαρή λοίμωξη από κορωνοϊό, όμως η ταχεία επιδείνωση οδήγησε σε εξετάσεις για εξαιρετικά επικίνδυνες λοιμώξεις.

Η ασθενής διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όμως κατέληξε.

Πανώλη: Καραντίνα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ τμήματα νοσοκομείων στο Ιρκούτσκ και το Σελεχόφ τέθηκαν σε καραντίνα.

Αναφέρθηκαν επίσης περιορισμοί στις εισαγωγές και τα εξιτήρια, ενώ οι επαφές της γυναίκας παρακολουθούνται.

Στους δρόμους του Σελεχόφ κάτοικοι είδαν ανθρώπους με προστατευτικές στολές, μάσκες και γάντια. Μάσκες φέρεται επίσης να διανεμήθηκαν σε παιδικούς σταθμούς, ενώ στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ιρκούτσκ στο Σελεχόφ η χρήση μάσκας έγινε υποχρεωτική ως προληπτικό μέτρο.

Κλιμάκια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) βρίσκονται στην περιοχή για την επιτήρηση της καραντίνας και τη συνοδεία ασθενοφόρων, κάτι που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους.

Πανώλη: Τι λέει επίσημα η Ρωσία

Η Rospotrebnadzor επιμένει ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ, καθώς και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελεχόφ, είναι «σταθερή».

«Η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ, στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελεχόφ, είναι σταθερή», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της Rospotrebnadzor. «Οργανώθηκε και εφαρμόστηκε ειδικό πακέτο μέτρων σε σχέση με την ασθένεια υπαλλήλου του Αντιπανωλικού Ινστιτούτου Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής, διάγνωση: “Πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας”.»

Η υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι οι περαιτέρω εξετάσεις των δειγμάτων της ασθενούς δεν αποκάλυψαν μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, δεν καταγράφηκε ατύχημα κατά τον χειρισμό παθογόνων στο ινστιτούτο και κανένα μέλος του προσωπικού δεν είχε ζητήσει ιατρική βοήθεια για λοιμώδη νόσο τις προηγούμενες 10 ημέρες.

Πανώλη: Η αντίφαση που τροφοδοτεί την ανησυχία

Στον αντίποδα, τοπικά και ανεξάρτητα ρωσικά μέσα έκαναν λόγο για πανώλη, ενώ ο επικεφαλής της γειτονικής Μπουριατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, είχε αναφέρει ότι η γυναίκα πέθανε από πανώλη. Η διατύπωσή του στη συνέχεια τροποποιήθηκε.

Το γεγονός ότι διαφορετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν ή διορθώθηκαν εκ των υστέρων ενίσχυσε τις αμφιβολίες και τις φήμες.

Η επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Άννα Πόποβα, μετέβη στο Ιρκούτσκ και συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση της υγειονομικής και αντιεπιδημικής επιτροπής μαζί με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Κόμπζεφ.

Το ενδιαφέρον έχει ξεπεράσει πλέον τα ρωσικά σύνορα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αμερικανικές αρχές να εμφανίζονται ενήμεροι για την υπόθεση.

“We're looking at it very strongly,” President Trump said Monday on reports that a female scientist in Siberia might have died of exposure to the plague after a lab accident. “They call it pneumonia, and pneumonia, you know, years ago you could treat pneumonia easier,” he said. “The microbes and the germs have gotten stronger disproportionately, but we'll help them.” Russian media initially reported that the researcher broke a test tube containing plague bacteria in late September, came down with severe pneumonia and then died of her illness. The World Health Organization said she died of severe pneumonia overnight into Oct. 2. https://t.co/miQYa3bDyI — CBS News (@CBSNews) October 5, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ ο πρώην συντονιστής του Λευκού Οίκου για τον COVID-19, Ασίς Τζα, εκτίμησε ότι εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς άλλα κρούσματα, η υπόθεση πιθανότατα θα σταματήσει εκεί.

Γιατί η πανώλη προκαλεί τόσο μεγάλη ανησυχία

Η πανώλη παραμένει ενδημική σε τμήματα της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου το Yersinia pestis διατηρείται φυσικά σε πληθυσμούς άγριων τρωκτικών και ψύλλων.

Τα ανθρώπινα κρούσματα στη Ρωσία είναι σπάνια. Το τελευταίο ανθρώπινο κρούσμα καταγράφηκε το 2016, όταν ένα 10χρονο αγόρι στη Δημοκρατία Αλτάι προσβλήθηκε από πανώλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πνευμονική μορφή της νόσου, καθώς μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Ωστόσο, η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Ο καθηγητής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Ίαν Τζόουνς, χαρακτήρισε την υπόθεση, εφόσον πρόκειται για εργαστηριακό ατύχημα, πιθανό μεμονωμένο περιστατικό και σημείωσε ότι οι γνωστές επαφές μπορούν να παρακολουθηθούν και να λάβουν θεραπεία εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ένα: θα εμφανιστεί δεύτερο κρούσμα;

Αν οι περίπου 200 άνθρωποι που βρίσκονται υπό παρακολούθηση παραμείνουν υγιείς, η υπόθεση θα μπορούσε να αποδειχθεί μια μεμονωμένη τραγωδία. Αν όμως εμφανιστούν νέα περιστατικά, τότε η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη διάγνωση της «πνευμονίας αγνώστου αιτιολογίας» και στις αναφορές περί πανώλης αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά ότι έχει υπάρξει κρούσμα πανώλης.