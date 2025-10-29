ΗΠΑ: Σκότωσε αγοράκι με δύο μαχαίρια μπροστά στη μητέρα του

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει το Οχάιο των ΗΠΑ. Γυναίκα δολοφόνησε ένα παιδί έξω από σούπερ μάρκετ και μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Ο μικρούλης Τζούλιαν Γουντ καθόταν σε ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ ανέμελο, όταν η Μπιόνκα Έλις, κρατώντας δυο μαχαίρια που είχε κλέψει από κρεοπωλείο, άρχισε να τον χτυπά με μανία.

Η μητέρα του, που εκείνη την ώρα ξεφόρτωνε τα ψώνια της, προσπάθησε απεγνωσμένα να το σώσει από τη μανία της, τραβώντας το από το καρότσι. Όμως η γυναίκα είχε προλάβει και είχε καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στην πλάτη του μικρού αγοριού.

H γυναίκα που σκότωσε το αγοράκι στο Οχάιο - AP Images

Λίγα λεπτά αργότερα η γυναίκα συνελήφθη έχοντας στα χέρια της το ματωμένο μαχαίρι. Όπως προέκυψε δε γνώριζε τη μητέρα και το παιδάκι και απλά του δολοφόνησε σε κατάσταση αμόκ.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του μικρού Τζούλιαν, τον περιέγραψε ως «αστείο, κοινωνικό και ατρόμητο». Όπως είπε ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή, αγάπη και γέλιο.

Απευθυνόμενος στη γυναίκα που σκότωσε το παιδί του, την αποκάλεσε «τέρας» και ταραγμένος είπε:

Ο μικρός Τζούλιαν που δολοφονήθηκε έξω από σούπερ μάρκετ

«Τώρα, οι καρδιές μας θα είναι για πάντα μισές. Είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε το φως του ζωντανό».

«Σε μισώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Είδα την πρώτη του αναπνοή όταν γεννήθηκε και την τελευταία του στα χέρια μου, καλυμμένος με αίμα», είπε κλαίγοντας η μητέρα του παιδιού.

«Το τελευταίο πράγμα που άκουσα από τον γιο μου ήταν η κραυγή του. Βλέπω ακόμα τον τρόμο στα μάτια του και με στοιχειώνει κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος της Έλις, Φερνάντο Μακ, υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα μιας «διαφορετικής εκδοχής της Μπιόνκα».

Η κατηγορούμενη ζήτησε συγγνώμη λέγοντας: «Θέλω απλώς να ζητήσω συγγνώμη, λυπάμαι πραγματικά για ό,τι συνέβη».

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη στις 15 Οκτωβρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δύο κατηγορίες για φόνο, δύο για απόπειρα φόνου, μία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία για πλημμέλημα κλοπής.

Η δράστις ήταν γνωστή στις αρχές για μικροκλοπές, ωστόσο δεν είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο για βίαιες πράξεις.