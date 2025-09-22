Tι σημαίνει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς αναγνώρισα το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ η Γαλλία και άλλες χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ημέρες.

«Μπροστά στη συνεχιζόμενη φρίκη στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή τη δυνατότητα της ειρήνης και της λύσης των δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε νωρίτερα ότι οι αποφάσεις αυτές θα «ανταμείψουν την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς», ενώ οι ΗΠΑ εξέφρασαν επίσης έντονη αντίθεση στην κίνηση αυτή.

Χιλιάδες πολίτες σε όλον τον κόσμο διαδηλώνουν καθημερινά υπέρ της Παλαιστίνης / Φωτογραφία αρχείου AP (Alessandra Tarantino)

Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους

Η Παλαιστίνη πρακτικά είναι ένα κράτος που ταυτόχρονα υπάρχει και δεν υπάρχει.

Έχει σε μεγάλο βαθμό διεθνή αναγνώριση, διαθέτει διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και ομάδες που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ωστόσο, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης με το Ισραήλ, δεν έχει διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, ούτε πρωτεύουσα, ούτε στρατό. Εξαιτίας της στρατιωτικής κατοχής της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή Αρχή, που ιδρύθηκε μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990, δεν ασκεί πλήρη έλεγχο ούτε στη γη ούτε στον πληθυσμό της. Η Γάζα, όπου επίσης το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής, βρίσκεται στο μέσο ενός καταστροφικού πολέμου.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα είδος «ημικράτους», η αναγνώριση είναι αναπόφευκτα ως ένα βαθμό συμβολική. Αποτελεί μια ισχυρή ηθική και πολιτική δήλωση, αλλά αλλάζει ελάχιστα επί του πρακτέου.

Ωστόσο, ο συμβολισμός είναι σημαντικός. Όπως τόνισε ο πρώην Βρετανός ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ Λάμι, σε ομιλία του στον ΟΗΕ τον Ιούλιο: «Η Βρετανία φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη να στηρίξει τη λύση των δύο κρατών».

Αναφέρθηκε στη Διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917, που υπέγραψε ο τότε ΥΠΕΞ Άρθουρ Μπάλφουρ, η οποία εξέφρασε για πρώτη φορά τη στήριξη της Βρετανίας «στην εγκαθίδρυση στην Παλαιστίνη μιας εθνικής εστίας για τον εβραϊκό λαό».

Όμως, όπως είπε ο Λάμι, η διακήρυξη αυτή συνοδεύτηκε από μια σοβαρή υπόσχεση: «ότι δε θα γίνει τίποτε που να θίξει τα αστικά και θρησκευτικά δικαιώματα των μη εβραϊκών κοινοτήτων που ήδη ζούσαν στην Παλαιστίνη».

Ο μαζικός ξεριζωμός των Παλαιστινίων και η οργή του κόσμου έφερε την καθυστερημένη αντίδραση της Δύσης / Φωτογραφία αρχείου AP (Abdel Kareem Hana)

Οι υποστηρικτές του Ισραήλ συχνά τονίζουν ότι ο Λόρδος Μπάλφουρ δεν αναφέρθηκε ρητά στους Παλαιστίνιους, ούτε είπε τίποτα για τα εθνικά τους δικαιώματα.

Αλλά η περιοχή που ήταν γνωστή ως Παλαιστίνη, την οποία η Βρετανία διοικούσε με εντολή της Κοινωνίας των Εθνών από το 1922 έως το 1948, θεωρείται εδώ και καιρό ως ένα «ανολοκλήρωτο διεθνές ζήτημα».

Το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948, αλλά οι προσπάθειες δημιουργίας ενός παράλληλου κράτους της Παλαιστίνης ναυάγησαν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Όπως είπε ο Λάμι, οι πολιτικοί «έχουν συνηθίσει να λένε τα λόγια "λύση δύο κρατών"». Η φράση αναφέρεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, σε γενικές γραμμές με βάση τα σύνορα πριν από τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που κατέχει το Ισραήλ από τότε.

Ωστόσο, οι διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη λύσης δύο κρατών δεν καρποφόρησαν ποτέ, ενώ ο εποικισμός μεγάλων τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ – παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου – έχει μετατρέψει την έννοια αυτή σε έναν ως επί το πλείστον κενό σύνθημα.

Γιατί Βρετανία και άλλες χώρες αναγνωρίζουν τώρα το παλαιστιανιακό κράτος;

Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις μιλούσαν για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας, ιδανικά σε συνεργασία με άλλους δυτικούς συμμάχους και «στη στιγμή της μέγιστης επίδρασης».

Το να γίνει κάτι τέτοιο απλώς ως μια χειρονομία, πίστευαν οι κυβερνήσεις, θα ήταν λάθος. Μπορεί να δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι πράττουν το σωστό, αλλά στην πραγματικότητα δε θα αλλάξει τίποτα στην πράξη.

Ωστόσο, οι εξελίξεις ανάγκασαν ξεκάθαρα αρκετές κυβερνήσεις να δράσουν.

Οι εικόνες της λιμοκτονίας στη Γάζα, η αυξανόμενη οργή για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ και οι μεγάλες μεταβολές στη δημόσια γνώμη έπαιξαν ρόλο στην ενέργεια αυτή.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντεβίδεο του 1933, προτού η Παλαιστίνη αναγνωριστεί ως κυρίαρχο κράτος διεθνώς, πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, όπως:

Μόνιμο πληθυσμό

Καθορισμένο έδαφος

Αποτελεσματική κυβέρνηση και διεθνείς σχέσεις

Επίσημες διπλωματικές διαδικασίες, όπως πρεσβείες, πρεσβευτές και συνθήκες

Φωτογραφία αρχείου AP (Abdel Kareem Hana)

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπέγραψε τη σύμβαση του 1933, αλλά τον Ιούλιο ορισμένοι κορυφαίοι Βρετανοί νομικοί προειδοποίησαν ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα μπορούσε να παραβιάσει τη σύμβαση, η οποία έχει ενσωματωθεί στο «έθιμο δίκαιο».

Άλλοι, όπως ο Philippe Sands KC, καθηγητής Νομικής στο University College London, υποστήριξαν ότι η αναγνώριση είναι δυνατή, επισημαίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ (Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης) αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην «αυτοδιάθεση», δηλαδή την ελευθερία ενός κράτους να καθορίζει την κυριαρχία και την κυβέρνηση του.

Πάντως, συντονίζοντας τις κινήσεις τους, οι χώρες που αναγνωρίζουν τώρα το κράτος της Παλαιστίνης ελπίζουν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή, βοηθώντας να ενισχυθεί η σκέψη γύρω από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και ποια πολιτική διαδικασία θα ακολουθήσει.

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται σήμερα από 151 κράτη μέλη του ΟΗΕ και 2 μη μέλη (Δυτική Σαχάρα και Βατικανό).

Με το πράσινο οι 151 από 193 χωρες που έχουν αναγνωρισμένο το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος

Πόσο ντροπή για την γκρι κουκκίδα της Μεσογείου … #FreePalestineNow #genocidioenpalestina pic.twitter.com/dkovLqzQLr — R. Dan (@pan_da_ras) September 22, 2025

H Eλλάδα δε βρίσκεται στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να έχει αναφέρει σε παλαιότερη δήλωσή του ότι η Ελλάδα θα το πράξει την κατάλληλη στιγμή: «Το ερώτημα είναι το πότε και το πώς θα γίνει, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε κρίνουμε ότι είναι η πιο σωστή στιγμή, ώστε να δώσουμε με τον τρόπο μας περαιτέρω ώθηση στην τελική λύση, τη λύση των δύο κρατών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Aπό την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ξεκάθαρη αντίθεση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκεμπι, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του δεν υποστηρίζει πλέον τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η διεθνής αναγνώριση θα ενθάρρυνε τη Χαμάς και πιθανόν θα οδηγούσε το Ισραήλ σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η αναγνώριση θα δυσκολέψει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και θα προκαλέσει αντίδραση από το Ισραήλ.

Ακολουθεί η λίστα με τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει ή θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος μέσα στις επόμενες ημέρες: