Μονή Σινά: Παραιτείται οριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από Ηγούμενος

Στις 12/9 η υποβολή παραίτησης – Στις 14/9 η εκλογή νέου Ηγουμένου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
08.09.25 , 20:08 Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα
08.09.25 , 20:04 Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία
08.09.25 , 20:01 Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας
08.09.25 , 19:29 GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
08.09.25 , 19:28 Μονή Σινά: Παραιτείται οριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από Ηγούμενος
08.09.25 , 19:17 IQ 160: Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο του Β' κύκλου
08.09.25 , 19:11 Tricks για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου
08.09.25 , 19:05 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro
08.09.25 , 18:59 Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό που οδηγούσε
08.09.25 , 18:52 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
08.09.25 , 18:44 Πόθεν έσχες 2025: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
08.09.25 , 18:35 Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο μετά από καβγά σε μνημόσυνο!
08.09.25 , 18:17 Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της
Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα υποβάλει την παραίτησή του από την Ηγουμενία της μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, «ώστε να διευκολυνθεί η έως τότε λειτουργία της Ιεράς Μονής», σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Όπως ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, «αποσύρομαι για να ζήσω τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα».

Έφτασε στην Αθήνα από τη Μονή Σινά ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με 9 μοναχούς

Την ερχόμενη Κυριακή το πρωί στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά θα εκλεγεί ο νέος Ηγούμενος της αδελφότητας ύστερα από μια εξαιρετικά σοβαρή εσωτερική κρίση που δίχασε την μοναστική κοινότητα του ιστορικού μοναστηριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έχει ήδη συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την ερχόμενη Παρασκευή, όταν θα κατατεθεί η παραίτησή του από την Ηγουμενία.

Θρίλερ στη Μονή Σινά: Ένταση, τραυματισμοί και έλεγχος στον Έλληνα πρέσβη

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή του, αίρει όλα τα ιεροκανονικά επιτίμια και τις διαγραφές που είχε επιβάλει στους μοναχούς τις προηγούμενες ημέρες σε μια ένδειξη ενότητας: «Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής μας», τονίζει.

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Παράλληλα, δηλώνει πρόθυμος να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί στον διάδοχό του, καλώντας παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους να αποσύρουν κάθε νομική ενέργεια και τις εκατέρωθεν μηνύσεις σημειώνοντας πως «σε διαφορετική περίπτωση, οι μακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες θα οδηγήσουν σε διαιώνιση ενός διχαστικού κλίματος και αρνητικής δημοσιότητας για την Ιερά Μονή Σινά».

Εξάλλου, έκανε γνωστό ότι δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των Πατέρων της Μονής Σινά «με μόνο θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ».

Όπως τόνισε στην επιστολή του, «προσεύχομαι ώστε οι Πατέρες της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας να προχωρήσουν σε πράξεις που να ενδυναμώνουν την πορεία προς μια νέα ενότητα. Για το καλό της Ιεράς Μονής Σινά, η εποχή των εκατέρωθεν μηνύσεων και των Υπομνημάτων πρέπει να τελειώσει με την άρση τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

«Με γνώμονα την ενότητα της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας και την κανονικότητα της εκλογής νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ καθώς αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του κύριου προβλήματος της Ιεράς Μονής που είναι η διασφάλιση του μέλλοντος της και του από αιώνων καθεστώτος της, ως Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ προχωρώ στα εξής βήματα:

Α) Πρόσκληση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14/9/2025 ν.η. και ώρα 11.00 στη Μονή με μόνο θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Β) Η παραίτησή μου από την Ηγουμενία και την Αρχιεπισκοπή Σινά, Φαράν και Ραϊθώ θα υποβληθεί εις την Ιερά των Πατέρων Σύναξη την Παρασκευή 12/9/2025 ώστε να διευκολυνθεί η έως τότε λειτουργία της Ιεράς Μονής. Η ημερομηνία αποστολής της στις Αρχές θα αποφασιστεί από τον διάδοχό μου κατά την κρίση του.

Γ) Καθώς λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν την φυσική μου παρουσία στην Ιερά Μονή Σινά, η προεδρία της Γενικής Συνέλευσης θα ασκηθεί από όποιον εκλέξουν τα μέλη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας που θα είναι παρόντα.

Δ) Λαμβάνοντας ως απόδειξη έμπρακτης μεταμέλειας των στασιαστών μοναχών, την πλήρη αντίθεσή τους στην απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας της 28/5/2025 η οποία ανατρέπει το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής, ανοίγει το δρόμο για την μουσειοποίησή της και την μετατροπή της σε ενός είδους φολκλόρ καθώς και την αποδοχή του ν.5224/2025, αίρω τα ιεροκανονικά επιτίμια και τις διαγραφές μοναχών ώστε να συμμετάσχουν όλοι στην Γενική Συνέλευση της 14/9/2025. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής μας.

Ε) Προσεύχομαι ώστε οι Πατέρες της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας να προχωρήσουν σε πράξεις που να ενδυναμώνουν την πορεία προς μια νέα ενότητα. Για το καλό της Ιεράς Μονής Σινά, η εποχή των εκατέρωθεν μηνύσεων και των Υπομνημάτων πρέπει να τελειώσει με την άρση τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες θα οδηγήσουν σε διαιώνιση ενός διχαστικού κλίματος και αρνητικής δημοσιότητας για την Ιερά Μονή Σινά. Ο διάδοχός μου έχει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα.

Ως εφυσυχάζων Αρχιερεύς αποσύρομαι για να ζήσω τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου εκεί που ήδη κατοικώ κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών (Δορυλαίου 26) και στην Τραγάνα. Εφόσον το επιθυμεί ο διάδοχός μου θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή του για να τον στηρίξω σε κάθε προσπάθειά του για το μέλλον της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή μου.

Προσεύχομαι η προστάτης μας Αγία Αικατερίνη, να οδηγήσει την σκέψη και τα βήματα όλων με ομόνοια και ενότητα».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ
 |
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
 |
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top