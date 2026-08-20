Φωτιά Τώρα Στη Λακωνία – Επιχειρούν 4 Εναέρια Μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 20/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.