Φωτιά τώρα στη Λακωνία - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Φωτιά Τώρα Στη Λακωνία – Επιχειρούν 4 Εναέρια Μέσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 20/8 στη Λακωνία, στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα.
  • Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 20/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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