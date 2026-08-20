Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του

Ένας 60χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει το πρωί της Πέμπτης 20/8 σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 8 το πρωί ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται να αποπειραθηκε να αυτοκτονήσει, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Λίγο αργότερα, υπάλληλος του καταστήματος που βρέθηκε στον χώρο τον εντόπισε τραυματισμένο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται.