Στο Νοσοκομείο δύο ανήλικοι τουρίστες σε Κρήτη και Σκιάθο μετά από κατανάλωση αλκοόλ/ βίντεο Mega

Δύο περιστατικά με ανήλικους που κατανάλωσαν αλκοόλ και χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομείο καταγράφηκαν σε Ρέθυμνο και Σκιάθο.

Στην Κρήτη, μια 14χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία βρέθηκε σε μαγαζί εστίασης και μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Για το περιστατικό συνελήφθη η ενήλικη αδελφή της και ο υπεύθυνος του καταστήματος.

Στη Σκιάθο, ένας 15χρονος τουρίστας, ο οποίος ήταν με τους γονείς του, ζήτησε να πιει αλκοόλ, όμως δεν αισθάνθηκε καλά μετά την κατανάλωσή του και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Συνελήφθησαν οι γονείς του.

Γιαννάκος: Το α' εξάμηνο του 2026, 650 ανήλικοι σε νοσοκομεία από κατανάλωση αλκοόλ

«Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση αλκοόλ από ανήλικους», επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, o οποίος αναφέρθηκε και στον θάνατο 16χρονης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο Γκάζι, τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

το 2025

1.000 ανήλικοι έως 16 ετών οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία από μέθη, οξεία δηλητηρίαση ή νοθευμένα ποτά.

Από τα 1.000 παιδιά, τα 400 νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας

το 2026

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν 650 περιστατικά ανηλίκων που κατανάλωσαν αλκοόλ, εκ των οποίων τα 250 νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία.

Αλκοόλ και ανήλικοι: Όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τα στοιχεία σοκ

«Πάρα πολλοί γονείς, παρότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα δηλητηρίασης από αλκοόλ, δεν τα φέρνουν στα νοσοκομεία, γιατί δεν θέλουν να διωχθούν, γιατί εμείς ειδοποιούμε την αστυνομία», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε επίσης πως πολλά παιδιά αγοράζουν αλκοόλ από περίπτερα και σούπερ μάρκετ, μαζεύονται στις πλατείες και κάνουν challenge ποιος θα πιει το περισσότερο και θα αντέξει και τόνισε την ανάγκη για περισσότερη ενεργοποίηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις διωκτικές αρχές, τις οικογένειες και το σχολείο.

