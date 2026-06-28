Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος λουόμενος

Η ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος

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Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος λουόμενος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος λουόμενος από την παραλία Μυκονιάτικα στη Χαλκιδική.
  • Το Λιμενικό Σώμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο.
  • Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή.
  • Η υπόθεση εξετάζεται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 75χρονος το πρωί, από την παραλία Μυκονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, στο σημείο έσπευσε άμεσα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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