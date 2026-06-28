Δύο φορές κατέρριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου, στο 3ο Piraeus Street Long Jump, για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8.39μ.

Στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του άλματος εις μήκος κατέρριψε πρώτα το ρεκόρ αγώνα με 8.36μ. στο 4ο άλμα για να πιστοποιήσει την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με επίδοση 8.39μ. στο 6ο άλμα του.

Αυτή ήταν η 3η καλύτερη φετινή επίδοσή του μετά το 8.49μ. στη Λεμεσό και το 8.46μ. στο Diamond League της Σιαμέν.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Αμερικανός Τζεράια Ντέιβις με 8.21μ. στο 5ο άλμα του, ενώ τρίτος ήταν ο Νοτιοαφρικανός Λούβο Μανιόγκα με 8.15μ. Τέταρτος ήταν ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με 8.10μ., ενώ με την ίδια επίδοση ο Νορβηγός Χένρικ Φλάτνες έμεινε 5ος. Ο Νίκος Σταματονικολός ήταν ένατος με 7,75 μέτρα.

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης, Μίλτος Τεντόγλου, στο πρώτο άλμα είχε επίδοση 7.92μ., αλλά στο δεύτερο άλμα έδειξε πως βρίσκεται σε καλή βραδιά. Πήδηξε 8.19μ. για να περάσει από την 3η στην πρώτη θέση. Και μετά τα 8.11μ. στο 3ο άλμα, στο 4ο πάτησε ιδανικά στην βαλβίδα και προσγειώθηκε στα 8.36μ. κάνοντας ρεκόρ αγώνα. Ο Τεντόγλου άφησε τον πέμπτο άλμα, κι ενώ ο Ντέιβις είχε επίδοση 8.21μ. Για να... πετάξει στο 6ο άλμα του στα 8.39μ. και να τερματίσει στην πρώτη θέση με νέο ρεκόρ αγώνα.

Στο μήκος γυναικών, η Μίλιτσα Γκαρντασέβιτς (SRB) κατέκτησε τη νίκη με 6,70 μ. (+2,2), επίδοση που σημειώθηκε με ευνοϊκό άνεμο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τζάσμιν Σόγιερς (GBR) με 6,61 μ. (+3,1), ενώ τρίτη ήταν η Αλίνα Ροτάρου-Κοττμάν (ROU) με 6,50 μ. (+1,0).

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,42 μ. (+1,2), στη δεύτερη καλύτερη φετινή της επίδοση μετά το 6,45 μ., σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επιστροφή στη δράση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δείχνοντας πως επανέρχεται δυναμικά σε υψηλό επίπεδο και αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια της σεζόν.