Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με 8.39μ. και ρεκόρ αγώνα

Στο 3ο Piraeus Street Long Jump

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.06.26 , 23:38 Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με 8.39μ. και ρεκόρ αγώνα
28.06.26 , 23:35 Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε κλειδωμένο αυτοκίνητο
28.06.26 , 23:25 Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το φλεγόμενο σπίτι
28.06.26 , 22:07 Στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις οι “Flandy” και Κώστας Στεφανής!
28.06.26 , 20:56 Σούπερ μάρκετ: Σύσκεψη στο Μαξίμου για μειώσεις τιμών στα βασικά προϊόντα
28.06.26 , 20:32 Voge: Δείτε τις νέες χαμηλότερες τιμές
28.06.26 , 20:00 Lingo – Το ορθογραφικό του Βασίλη που τους στέρησε την κλεψιά!
28.06.26 , 18:25 Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι
28.06.26 , 18:15 Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος λουόμενος
28.06.26 , 17:45 Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
28.06.26 , 17:15 Θεοδώρα Τζάκρη: Παραιτήθηκε από το κόμμα Κασσελάκη
28.06.26 , 16:22 Συνελήφθη 32χρονη στο Ελ. Βενιζέλος με 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές
28.06.26 , 16:00 Αυτό είναι το πιο hot γυνακείο καρέ για το καλοκαίρι του 2026
28.06.26 , 15:36 Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα
28.06.26 , 15:28 Nέα Ερυθραία: Έχασε τη ζωή του μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες: Eurokinissi
Μίλτος Τεντόγλου
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο φορές κατέρριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου, στο 3ο Piraeus Street Long Jump, για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8.39μ.

Στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του άλματος εις μήκος κατέρριψε πρώτα το ρεκόρ αγώνα με 8.36μ. στο 4ο άλμα για να πιστοποιήσει την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με επίδοση 8.39μ. στο 6ο άλμα του.

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με 8.39μ. και ρεκόρ αγώνα

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με 8.39μ.

Μίλτος Τεντόγλου

Αυτή ήταν η 3η καλύτερη φετινή επίδοσή του μετά το 8.49μ. στη Λεμεσό και το 8.46μ. στο Diamond League της Σιαμέν. 

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με 8.39μ. και ρεκόρ αγώνα

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Αμερικανός Τζεράια Ντέιβις με 8.21μ. στο 5ο άλμα του, ενώ τρίτος ήταν ο Νοτιοαφρικανός Λούβο Μανιόγκα με 8.15μ. Τέταρτος ήταν ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ  Γκέιλ με 8.10μ., ενώ με την ίδια επίδοση ο Νορβηγός Χένρικ Φλάτνες έμεινε 5ος. Ο Νίκος Σταματονικολός ήταν ένατος με 7,75 μέτρα.

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης, Μίλτος Τεντόγλου, στο πρώτο άλμα είχε επίδοση 7.92μ., αλλά στο δεύτερο άλμα έδειξε πως βρίσκεται σε καλή βραδιά. Πήδηξε 8.19μ. για να περάσει από την 3η στην πρώτη θέση. Και μετά τα 8.11μ. στο 3ο άλμα, στο 4ο πάτησε ιδανικά στην βαλβίδα και προσγειώθηκε στα 8.36μ. κάνοντας ρεκόρ αγώνα. Ο Τεντόγλου άφησε τον πέμπτο άλμα, κι ενώ ο Ντέιβις είχε επίδοση 8.21μ. Για να... πετάξει στο 6ο άλμα του στα 8.39μ. και να τερματίσει στην πρώτη θέση με νέο ρεκόρ αγώνα.

Στο μήκος γυναικών, η Μίλιτσα Γκαρντασέβιτς (SRB) κατέκτησε τη νίκη με 6,70 μ. (+2,2), επίδοση που σημειώθηκε με ευνοϊκό άνεμο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τζάσμιν Σόγιερς (GBR) με 6,61 μ. (+3,1), ενώ τρίτη ήταν η Αλίνα Ροτάρου-Κοττμάν (ROU) με 6,50 μ. (+1,0).

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,42 μ. (+1,2), στη δεύτερη καλύτερη φετινή της επίδοση μετά το 6,45 μ., σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επιστροφή στη δράση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δείχνοντας πως επανέρχεται δυναμικά σε υψηλό επίπεδο και αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια της σεζόν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top