Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε κλειδωμένο αυτοκίνητο

Είχαν εγκαύματα - Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά

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Πηγή: Φωτογραφία: Sigmalive.com
Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε κλειδωμένο αυτοκίνητο
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η τραγωδία με δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 18:00, όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία δύο παιδιών χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε όχημα που βρισκόταν σε χωράφι, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα δύο παιδιά ήταν ήδη νεκρά, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφεραν σημάδια νεκρικής ακαμψίας, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ώρες νωρίτερα.

Οι κυπριακές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών. Οι δύο αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια που σχετίζεται με τον θάνατο των ανηλίκων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ασφυξία. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στα σώματα των δύο παιδιών υπήρχαν εγκαύματα, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από την πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο.

Το όχημα βρέθηκε κλειδωμένο σε αγροτική περιοχή, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας. Οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα δύο ανήλικα ήταν βουλγαρικής καταγωγής.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας και στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο παιδιών.

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