Κρίσιμη θεωρείται η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της αγοράς, επιδιώκοντας να επιτευχθεί μια άτυπη «συμφωνία κυρίων» για τη διατήρηση και την επέκταση των μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, εκτός από τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς. Μεταξύ αυτών θα είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννης Γιώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννης Μασούτης.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί και το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στο τέλος Ιουνίου και αποτελεί το βασικό διαπραγματευτικό «όπλο» της κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πολιτικού αναλυτή και παρουσιαστή του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργου Ευγενίδη, υπάρχει κοινή εκτίμηση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί νέο πλαίσιο συμφωνίας για τη συγκράτηση των τιμών.

Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα συμβεί κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την άμεση εφαρμογή νέων μειώσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να υπάρξει δέσμευση ότι οι μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, χάρη στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα διατηρηθούν ακόμη και μετά την κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η συνεργασία με την αγορά είναι απαραίτητη προκειμένου να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις και να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά αγαθά.

Το αποτέλεσμα της σύσκεψης αναμένεται να κρίνει σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις στο μέτωπο της ακρίβειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το κατά πόσο οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική ελάφρυνση στο κόστος των καθημερινών αγορών τους.