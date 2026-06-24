Στα «δίχτυα» των Αρχών κύκλωμα ρευματοκλοπών πανελλαδικής δράσης. Χλιδάτα στέκια της αθηναϊκής ριβιέρας και γνωστά καταστήματα των νοτίων προαστίων ανάμεσα στους «πελάτες» του, με τη ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ να «αγγίζει» τα 9.000.000 ευρώ.

Πασίγνωστος επιχειρηματίας της αθηναϊκής ριβιέρας που πολύ συχνά έχει στραμμένα πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, έβαζε μέλη του κυκλώματος να «πειράζουν» τους μετρητές ρεύματος σε δύο γνωστά εστιατόρια της παραλιακής, όπου πραγματοποιούνται συχνά κοσμικά events.

Ανάμεσα σε αυτούς που πείραζαν τους μετρητές, γνωστά ονόματα, επιχειρήσεις εστίασης στην αθηναΐκή ριβιέρα, ίντερνετ καφέ, βενζινάδικα, βιομηχανικές μονάδες και ελαιοτριβεία.

H εγκληματική οργάνωση δρούσε αθόρυβα επί σχεδόν μία δεκαετία, είχε αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο σε Αττική - Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα όπως:

Σέρρες

Κιλκίς

Χαλκιδική

Έβρος

Ξάνθη

Καβάλα

Πέλλα

Ημαθία

Πιερία

Λάρισα

Τρίκαλα

Ηλεία

«Χάκαραν» μετρητές με λογισμικό «φάντασμα»

Οι εμπλεκόμενοι δεν πείραζαν απλώς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό, παραβίαζαν ψηφιακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και αλλοίωναν τα στοιχεία κατανάλωσης από απόσταση ακόμη και σε ψηφιακά ρολόγια.

Η ζημιά προς τον ΔΕΔΔΗΕ «αγγίζει» τα 9.163.354 ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης εκτιμώνται σε πάνω από 370.000 ευρώ.

Το Ελληνικό FBI προχώρησε σε 5 συλλήψεις, ανάμεσα σε αυτές 3 μέλη κυκλώματος ηλικίας 40 43,52 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

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