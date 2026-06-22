Νέο Podcast «Ιστορίες Ελπίδας», Με Τη Στήριξη Της Motor Oil

Ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ανθρωπιάς φέρνει στο προσκήνιο το νέο podcast «Ιστορίες Ελπίδας», που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil.

Με τη ζεστή και ανθρώπινη ματιά της Αθηναΐδας Νέγκα, η σειρά δίνει φωνή σε ανθρώπους που βίωσαν την αγωνία και την αβεβαιότητα, αλλά κατάφεραν να βρουν ξανά το φως. Πρόκειται για αληθινές μαρτυρίες από την οικογένεια του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να δίνεις και να παίρνεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Το έργο των Συλλόγων ΕΛΠΙΔΑ και του ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει αλλάξει συνολικά το τοπίο στην χώρα μας στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου αλλά και στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών στην Ελλάδα. Πίσω από τους αριθμούς και τις σημαντικές υποδομές που δημιουργήθηκαν, βρίσκονται χιλιάδες προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που ενώθηκαν από έναν κοινό σκοπό: να μη μείνει κανείς μόνος απέναντι στην ασθένεια.

Κάθε επεισόδιο ακολουθεί μια βαθιά ανθρώπινη διαδρομή. Από το σοκ της διάγνωσης και τις ατέλειωτες ώρες αγωνίας ενός γονιού, μέχρι τη στιγμή που ένα τηλεφώνημα, μια πράξη προσφοράς ή ένας άγνωστος εθελοντής δότης μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Είναι ιστορίες που υπενθυμίζουν ότι, πολλές φορές, η ζωή κρέμεται από την καλοσύνη και την ευαισθησία ενός ανθρώπου που ίσως να μη γνωρίσουμε ποτέ.

Μέσα από τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν έναν συμβατό δότη και μια νέα αρχή, το podcast αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας όταν αυτή συναντά την αλληλεγγύη.

Οι «Ιστορίες Ελπίδας» δεν μιλούν μόνο για την ασθένεια και την υπέρβασή της. Μιλούν για τη δύναμη μιας κοινωνίας που επιλέγει να νοιάζεται, να προσφέρει και να στέκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ένας φόρος τιμής στο όραμα της ιδρύτριας της ΕΛΠΙΔΑΣ, Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν να το κρατούν ζωντανό μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς.

Τα 8 επεισόδια της σειράς podcast «Ιστορίες Ελπίδας» θα είναι διαθέσιμα στο pod.gr, στο Spotify και σε μορφή vidcast στο κανάλι του pod.gr στο YouTube.

Ακούστε το πρώτο επεισόδιο εδώ.

Λίγα λόγια για τη Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil είναι ηγέτης στον ενεργειακό κλάδο, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος εξελίσσεται με ένα ποικιλόμορφο, πολυενεργειακό χαρτοφυλάκιο: στα Καύσιμα, τον Ηλεκτρισμό και την Κυκλική Οικονομία. Στηρίζει την οικονομία με εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες, χιλιάδες εργαζόμενους και συνεχείς νέες επενδύσεις. Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil έχει περισσότερες από 100 επιμέρους εταιρείες και απασχολεί άμεσα περί τους 4.000 μόνιμους εργαζόμενους. Για περισσότερο από 50 χρόνια, λειτουργεί με τις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, του επαγγελματισμού, της αποτελεσματικότητας και της ευθύνης προς τους υπαλλήλους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συνολικά παρέχει την ενέργεια που χρειάζονται οι πελάτες σήμερα, ενώ ηγείται της μετάβασης σε ένα καλύτερο αύριο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.moh.gr/

Λίγα λόγια για το Σωματείο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ιδρύθηκε το 2012 από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς και κοινωνικής φροντίδας του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» εκτός από τα παιδιά, απλώνει τη δράση του και στους ενήλικες και συγκεκριμένα σε εκείνους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να ξανακερδίσουν τη ζωή τους. Από την Ίδρυσή του μέχρι σήμερα το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» έχει καταφέρει να εγγράψει -μέσω του Κέντρου του Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών- περισσότερους από 170.000 νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών, και 394 από αυτούς έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα συμβατοί χαρίζοντας ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που χρειάζονταν μεταμόσχευση. www.oramaelpidas.gr

