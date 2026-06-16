Ναύπλιο: «Η νοσηλεύτρια είχε χάσει την κόρη της, πέρασε δύσκολα»

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 55χρονης στο νοσοκομείο Ναυπλίου

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Όσα είπε ο πατέρας της 55χρονης στις Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια εργασίας, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Η νοσηλεύτρια είχε χάσει την κόρη της πριν τρία χρόνια, γεγονός που την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά.
  • Κατέρρευσε μετά τη διαχείριση πέντε τραυματιών από τροχαίο, ενώ το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία.
  • Δεν υπήρξε επίθεση εναντίον της, αλλά ένταση λόγω της παρουσίας συγγενών των τραυματιών.
  • Αναμένονται ιατροδικαστικά αποτελέσματα για τα αίτια του θανάτου της.

Βαρύ είναι το κλίμα στο Ναύπλιο μετά τον ξαφνικό θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρρευσε εν ώρα εργασίας στο νοσοκομείο της πόλης και παρά τις προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, κατέληξε. 

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση στα Επείγοντα

Ο πατέρας της μίλησε συντετριμμένος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα για την απώλεια της κόρης του, αδυνατώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. 

«Έτσι ξαφνικά “έφυγε”. Οι γιατροί προσπάθησαν για 45 λεπτά να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μία μεγάλη τραγωδία, καθώς πριν από τρία χρόνια η 55χρονη είχε χάσει την κόρη της. 

Συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε την 55χρονη ως έναν εργατικό και αγαπητό άνθρωπο, σημειώνοντας πως μετά τον χαμό της κόρης της είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά. 

«Ήταν πολύ καλή κοπέλα, εργαζόταν συνεχώς και δε δημιουργούσε ποτέ προβλήματα. Είχε περάσει δύσκολα μετά τον θάνατο της κόρης της πριν από τρία χρόνια», ανέφερε. 

Το περιστατικό στο Ναύπλιο πριν καταρρεύσει η νοσηλεύτρια 

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όταν μεταφέρθηκαν εκεί πέντε τραυματίες από τροχαίο ατύχημα, παρότι το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, η 55χρονη ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια που βρισκόταν στα επείγοντα εκείνη τη στιγμή. 

«Όταν ένα νοσοκομείο δεν εφημερεύει, το προσωπικό είναι περιορισμένο. Η συνάδελφος ήταν μόνη της ως νοσηλεύτρια στα επείγοντα και κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιστατικό με πολλούς τραυματίες», ανέφερε. 

Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης του τροχαίου, η 55χρονη κατέρρευσε. 

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε περιστατικό ξυλοδαρμού ή συμπλοκής σε βάρος της νοσηλεύτριας, ωστόσο επικράτησε ένταση και μεγάλη πίεση λόγω της παρουσίας πολλών συγγενών των τραυματιών στον χώρο του νοσοκομείου. 

«Δεν υπήρξε επίθεση εναντίον της. Υπήρχε όμως μεγάλη ένταση, καθώς αρκετοί άνθρωποι βρίσκονταν στα επείγοντα και μιλούσαν όλοι μαζί, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για το προσωπικό», σημείωσε. 

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 55χρονη νοσηλεύτρια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. 

Την ίδια ώρα, παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και ο υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει σύνδεση του θανάτου της νοσηλεύτριας με επεισόδιο βίας. Όπως ανέφερε, στο νοσοκομείο επικράτησε αναστάτωση και αγωνία από τους συγγενείς των τραυματιών, οι οποίοι ανησυχούσαν για την κατάσταση ενός παιδιού που είχε τραυματιστεί στο τροχαίο, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί περιστατικό συμπλοκής. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

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