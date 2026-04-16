Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Έκανε σπασμούς

Στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκε ένα κορίτσι 14 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Η έφηβη προμηθεύτηκε μαζί με 15χρονη φίλη της ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ. Μετά την κατανάλωσή του, η 14χρονη ένιωσε έντονη δυσφορία κι έκανε σπασμούς.
Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη νεαρή από τη Βάρκιζα στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 14/4. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 58χρονης ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ και του πατέρα της ανήλικης, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος της ιδιοκτήτριας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος απαγορεύει την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.