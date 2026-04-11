Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της

Χρειάστηκε να κάνει ράματα

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 11/4
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναίκα τραυματίστηκε στην Κέρκυρα από πήλινο κανάτι κατά τη διάρκεια του εθίμου των μπότηδων.
  • Το κανάτι έπεσε στο κεφάλι της κατά τη ρίψη από μπαλκόνι, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο και χρειάστηκε ράμματα, αλλά η κατάσταση της είναι σταθερή.
  • Το έθιμο των μπότηδων είναι γνωστό πασχαλινό έθιμο που προσελκύει πολλούς επισκέπτες.
  • Συμβολίζει το τέλος του παλιού και την αρχή του καινούριου.

Ένα μικρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού εθίμου των μπότηδων στην Κέρκυρα, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε από πτώση πήλινου αντικειμένου στο κεφάλι της.

Συγκεκριμένα, κατά τη ρίψη των πήλινων κανατιών από τα μπαλκόνια, ένας μικρός μπότης ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο κεφάλι της γυναίκας. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να της τοποθετηθούν ράμματα στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το έθιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας. Κάθε Μεγάλο Σάββατο το πρωί, με το χαρμόσυνο χτύπημα των καμπανών, οι κάτοικοι πετούν από τα μπαλκόνια πήλινα κανάτια γεμάτα νερό, τα οποία σπάνε με θόρυβο στους δρόμους.

Το έθιμο συμβολίζει το τέλος του παλιού και την αρχή του καινούριου, ενώ σύμφωνα με μία εκδοχή συνδέεται με ευαγγελική φράση για τη συντριβή του κακού. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό θέαμα που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες στο νησί.

