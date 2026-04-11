Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

Τα δρομολόγια έως και την Τρίτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς θα λειτουργούν με τροποποιημένα δρομολόγια το Μεγάλο Σάββατο.
  • Τελευταίοι συρμοί Μετρό Γραμμών 1, 2 & 3 θα αναχωρήσουν στις 23:00.
  • Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα αποσύρονται νωρίτερα, στις 23:00 το Μ. Σάββατο.
  • Από Κυριακή του Πάσχα θα ισχύει πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών» για όλα τα οχήματα.
  • Έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης θα εφαρμοστεί την Τρίτη του Πάσχα.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ

Οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις το Μ. Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
  • από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ έως και Τρίτη του Πάσχα

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

  • Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
 |
ΠΑΣΧΑ
 |
ΠΑΣΧΑ 2026
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top