Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ

Θα ανοίξουν εκ νέου την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ
10.04.26 , 23:11 Μητσοτάκης: Έρχεται «μπλόκο» για τους ανηλίκους σε ψηφιακό τζόγο & gaming
10.04.26 , 22:35 Πένθος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης
10.04.26 , 21:32 Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
10.04.26 , 21:19 Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»
10.04.26 , 21:04 Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
10.04.26 , 20:43 Πάτρα: Δρόμος «κατάπιε» απορριματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
10.04.26 , 20:20 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία
10.04.26 , 19:45 Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
10.04.26 , 18:28 Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
10.04.26 , 18:21 Ιταλία: Εγκεφαλικά νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε σε τζακούζι
10.04.26 , 18:05 Τι πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς χωρίς το φαρμακείο αυτοκινήτου
10.04.26 , 17:44 Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»
10.04.26 , 17:29 Περιφέρεια Αττικής: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων
10.04.26 , 16:50 Καινούργιου: Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Τι απέγινε ο μικρός Χριστός με το καθηλωτικό βλέμμα;
Καινούργιου: Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους
Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026, τα καταστήματα και σούπερ μάρκετ κλείνουν το απόγευμα και παραμένουν κλειστά μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα.
  • Εμπορικά καταστήματα: Λειτουργία 09:00-15:00, σούπερ μάρκετ: 08:00-18:00 ή 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.
  • Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.
  • Ανοίγουν ξανά την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου με κανονικό ωράριο.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026), είναι η τελευταία ευκαιρία των καταναλωτών να κάνουν τις αγορές τους και να προμηθευτούν τα ψώνια τους, καθώς τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μετά το απόγευμα της ημέρας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν εκ νέου την Τρίτη του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά καταστήματα, θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα και θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο λειτουργίας την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου.

