Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026), είναι η τελευταία ευκαιρία των καταναλωτών να κάνουν τις αγορές τους και να προμηθευτούν τα ψώνια τους, καθώς τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μετά το απόγευμα της ημέρας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν εκ νέου την Τρίτη του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά καταστήματα, θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.



Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα και θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο λειτουργίας την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου.