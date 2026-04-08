Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό

Είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες Μονής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές 65χρονης που έπεσε από βράχια στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα διέρρευσε στη δημοσιότητα.
  • Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, πιθανώς πηδώντας τα κάγκελα.
  • Άφησε τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της μονής πριν το περιστατικό.
  • Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας ανέσυρε τη γυναίκα μετά από δύσκολη επιχείρηση.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ένα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της 65χρονης που έπεσε στο κενό από βράχια στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα διέρρευσε στη δημοσιότητα και σοκάρει. 

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα πήδηξε τα κάγκελα Μονής και βρέθηκε στο κενό

Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, πήδηξε τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Μάλιστα είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, πριν προχωρήσει προς τα βράχια. 

Στο σημείο έφτασε ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, που ανέσυρε την 65χρονη μετά από μια δύσκολη επιχείρηση.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής τι ακριβώς συνέβη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΕΩΡΑ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΒΡΑΧΙΑ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top