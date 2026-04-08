Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό

Ένα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της 65χρονης που έπεσε στο κενό από βράχια στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα διέρρευσε στη δημοσιότητα και σοκάρει.
Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα πήδηξε τα κάγκελα Μονής και βρέθηκε στο κενό
Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, πήδηξε τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Μάλιστα είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, πριν προχωρήσει προς τα βράχια.
Στο σημείο έφτασε ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, που ανέσυρε την 65χρονη μετά από μια δύσκολη επιχείρηση.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής τι ακριβώς συνέβη.