Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι μεθυσμένου οδηγού

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι. Αυτή την φορά «πρωταγωνιστής» ήταν ένας μεθυσμένος νεαρός.
Ο συγκεκριμένος οδηγός παραβίασε σχεδόν όλον τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Αναλυτικά αναφέρουν ότι ο νεαρός οδηγός στο Χαλάνδρι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, πινακίδες STOP, ενώ μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα. Ακινητοποιήθηκε μόνον όταν σε μια στροφή λόγω κακού ελιγμού τον μπλόκαρε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που τον ακολουθούσε.
Πάντως, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά, η Αστυνομία έχει επιβάλλει ελέγχους αλκοτέστ και στις γειτονιές.
