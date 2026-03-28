Κρήτη: Ο αέρας αναποδογύρισε φορτηγάκι σε πάγκο λαϊκής!

Από θαύμα γλίτωσε ο έμπορος

Το ρεπορτάζ του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κρήτη, αέρας αναποδογύρισε φορτηγάκι σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, με τον οδηγό να γλιτώνει τελευταία στιγμή.
  • Ο ιδιοκτήτης του πάγκου περιέγραψε την εμπειρία του, αναφέροντας ότι ήταν με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του.
  • Το φορτηγάκι υπέστη υλικές ζημιές, αλλά ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
  • Οι έμποροι της λαϊκής αγοράς διαμαρτύρονται για τις ανύπαρκτες υποδομές και την έλλειψη υποστήριξης από τον Δήμο Ηρακλείου.
  • Η κατάσταση τους αναγκάζει να χρησιμοποιούν περισσότερα οχήματα για να στηρίξουν τις τέντες τους.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αέρας αναποδογύρισε ένα φορτηγάκι και τελευταία στιγμή γλίτωσε ένας έμπορος λαϊκών αγορών που ήταν ακριβώς από πίσω.  

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν το πρωί στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου Κρήτης, βλέποντας ένα φορτηγάκι να αναποδογυρίζει από τη μία στιγμή στην άλλη. 

Κρήτη: Αναποδογύρισε φορτηγό σε λαϊκή

Φορτηγάκι αναποδογύρισε σε πάγκο λαϊκής αγοράς στην Κρήτη

Πίσω από το όχημα καθόταν ο ιδιοκτήτης πάγκου, ο οποίος γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Οι έμποροι της λαϊκής αγοράς αγκαλιάζουν τον συνάδελφό τους που γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Λίγο αργότερα, όταν συνήλθε, περιέγραψε σοκαρισμένος τι συνέβη: «Γύρισε η κλούβα, καθόμουν με τη γυναίκα μου. Έχω 3 παιδιά και πήγαν να με σκοτώσουν, με αέρα 5 μποφόρ, όχι με 8 και με 9». 

Έμπορος λαϊκής αγοράς Κρήτη

Το αυτοκίνητο του εμπόρου υπέστη υλικές ζημιές, όπως επίσης και τα εμπορεύματά του. Ευτυχώς, όμως, δεν τραυματίστηκε. 

Καταγγελίες για ανύπαρκτες υποδομές στον Δήμο Ηρακλείου 

Οι άνθρωποι που δουλεύουν στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου είναι έξαλλοι με τις υποδομές που… δεν υπάρχουν. 

«Δεν υπάρχουν τίποτα εγκαταστάσεις για εμάς, παραμελημένοι είμαστε. Αναγκαζόμαστε, γιατί δε μας αφήνει ο δήμος, να βάζουμε δύο και τρία αμάξια, να μοιράζονται οι τέντες και να μπορούμε να δένουμε σε δύο και τρία αμάξια, γιατί δεν έχουν προβλέψει», δήλωσε έμπορος. 

