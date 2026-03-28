Κρήτη: Ο αέρας αναποδογύρισε φορτηγάκι σε πάγκο λαϊκής!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αέρας αναποδογύρισε ένα φορτηγάκι και τελευταία στιγμή γλίτωσε ένας έμπορος λαϊκών αγορών που ήταν ακριβώς από πίσω.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν το πρωί στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου Κρήτης, βλέποντας ένα φορτηγάκι να αναποδογυρίζει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Πίσω από το όχημα καθόταν ο ιδιοκτήτης πάγκου, ο οποίος γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Οι έμποροι της λαϊκής αγοράς αγκαλιάζουν τον συνάδελφό τους που γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Λίγο αργότερα, όταν συνήλθε, περιέγραψε σοκαρισμένος τι συνέβη: «Γύρισε η κλούβα, καθόμουν με τη γυναίκα μου. Έχω 3 παιδιά και πήγαν να με σκοτώσουν, με αέρα 5 μποφόρ, όχι με 8 και με 9».

Το αυτοκίνητο του εμπόρου υπέστη υλικές ζημιές, όπως επίσης και τα εμπορεύματά του. Ευτυχώς, όμως, δεν τραυματίστηκε.

Καταγγελίες για ανύπαρκτες υποδομές στον Δήμο Ηρακλείου

Οι άνθρωποι που δουλεύουν στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου είναι έξαλλοι με τις υποδομές που… δεν υπάρχουν.

«Δεν υπάρχουν τίποτα εγκαταστάσεις για εμάς, παραμελημένοι είμαστε. Αναγκαζόμαστε, γιατί δε μας αφήνει ο δήμος, να βάζουμε δύο και τρία αμάξια, να μοιράζονται οι τέντες και να μπορούμε να δένουμε σε δύο και τρία αμάξια, γιατί δεν έχουν προβλέψει», δήλωσε έμπορος.

