Παραλίγο τηλεφωνική απάτη - Το πρόσχημα για να αρπάξουν χρυσαφικά αξίας

Ζήτησαν κοσμήματα και χρήματα για να την προστατέψουν από ραδιενέργεια

Ελλαδα
Παραλίγο Τηλεφωνική Απάτη: Τι Λένε Για Να Πάρουν Χρυσαφικά
  • Συνελήφθη 46χρονος στη Ραφήνα για τηλεφωνική απάτη που σχετίζεται με κοσμήματα.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους ηλεκτρικής εταιρίας, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας.
  • Η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία και οι αρχές τον συνέλαβαν την ώρα της παράδοσης των κοσμημάτων.
  • Ο 46χρονος είναι φυγόποινος και έχει ιστορικό ποινικών αδικημάτων.
  • Ο συνεργός του έχει ταυτοποιηθεί και σχετίζεται με άλλη απάτη στην Πάτρα.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Ραφήνα το απόγευμα της Κυριακής (22/3), έπειτα από καταγγελία γυναίκας για τηλεφωνική απάτη. Άγνωστοι επικαλέστηκαν κίνδυνο ραδιενέργειας, προσπαθώντας να την πείσουν να παραδώσει κοσμήματα και χρήματα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον δράστη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας 

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., απογευματινές ώρες της 22-3-2026, 46χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο 46χρονος από κοινού με τον συνεργό του, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν την παθούσα και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε μπολ για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και πιθανό βραχυκύκλωμα και να τα αφήσει έξω από την οικία της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική υπηρεσία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που η παθούσα παρέδιδε τα κοσμήματα, ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις τον 46χρονο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα ποινικών αδικημάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τυγχάνει φυγόποινος.

Επιπλέον, ο συνεργός του ταυτοποιήθηκε ως δράστης απάτης σε βάρος γυναίκας που έλαβε χώρα την 16-3-2026 στην περιοχή της Πάτρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

