Συγκινεί η μητέρα του Ρολάνδου: «Δεν ήθελα καμία μαμά να νιώσει κενό»

Η ιστορία του 22 μηνών Ρολάνδου με Σύνδρομο Down

H ιστορία του Ρολάνδρου με Σύνδρομο Down / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χαρίτα και ο Ρολάνδος μοιράζονται μια ιστορία αγάπης και ελπίδας, παρά το Σύνδρομο Down του μικρού.
  • Η Χαρίτα, νηπιαγωγός, αναφέρει ότι η γέννηση του Ρολάνδου ήταν αρχικά σοκαριστική, αλλά εξελίχθηκε σε δύναμη και αποδοχή.
  • Δημιούργησε το προφίλ Rolando's World για να ενημερώσει γονείς και κοινωνία σχετικά με τα παιδιά με Σύνδρομο Down.
  • Τονίζει τη σημασία της διαφορετικότητας και ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down μπορούν να έχουν λαμπρό μέλλον.
  • Σκοπός της είναι να δείξει ότι η καθημερινότητα των παιδιών αυτών είναι φυσιολογική και γεμάτη δυνατότητες.

Η Χαρίτα και ο μικρός Ρολάνδος γράφουν μαζί τη δική τους ιστορία. Μία ιστορία γεμάτη αγάπη, υπομονή και ελπίδα. Ο Ρολάνδος, μόλις 22 μηνών, γεννήθηκε με Σύνδρομο Down, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κατακτήσει τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων μέσα από την παρουσία του στα social media. 

Η Χαρίτα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα και τη δημοσιογράφο Χριστιάννα Διονυσίου, μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά τους, επιδιώκοντας να στείλει το μήνυμα ότι η γέννηση ενός παιδιού με Σύνδρομο Down δεν αποτελεί βάρος, αλλά ευλογία.  Αναφερόμενη στην πρώτη αντίδρασή της όταν έμαθε στη γέννα ότι το μωρό της έχει Σύνδρομο Down, η Χαρίτα περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματά της: 

«Σοκ, άγχος, φόβος. Όλα. Όλα τα συναισθήματα ήταν επάνω μου. Για το μέλλον, το μέλλον το δικό μας, το μέλλον του Ρολάνδου. Αν μπορώ εγώ να ανταποκριθώ σαν μαμά σε όλο αυτό. Αν με τον άντρα μου θα μπορέσουμε να το βγάλουμε εις πέρας αυτό, γιατί όταν έρχεται μία διάγνωση, τα ζευγάρια κλονίζονται», δήλωσε αρχικά συγκινημένη και πρόσθεσε:  

O Ρολάνδος με τη μητέρα του Χαρίτα

«Μου έμαθε να αποδέχομαι το διαφορετικό. Όποιο κι αν είναι αυτό, χωρίς να το κρίνω. Λόγω της δουλειάς μου, επειδή είμαι νηπιαγωγός, άκουγα σχεδόν κάθε χρόνο περίπου 10 διαγνώσεις από παιδιά. Και ό,τι άκουγα και από τους γιατρούς, το μετέτρεψα σε δύναμη. Έλεγα, αφού έδινα δύναμη εγώ τόσα χρόνια σε γονείς, τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσω τα μανίκια και να δείξω κι εγώ τι μπορώ να κάνω. Ένιωσα τη δύναμή του μέσα μου. Έχουν απίστευτη ενέργεια αυτά τα παιδιά. Απίστευτη ενέργεια, θετική ενέργεια, θετική αύρα, που όσο και να θέλεις να στεναχωρηθείς ή να σκεφτείς "αχ μωρέ, πήραν τα παιδιά τη διάγνωση", σου δίνει τόση δύναμη η αύρα του που αυτό με ώθησε να συνεχίσω. Με τον Ρολάνδο, σήκωσα τα μανίκια και είπα "Πάμε να το κάνουμε, μπορείς. 18 χρόνια εμπειρία στα σχολεία, θα βγουν τώρα πάνω σε εκείνον." Και όντως το αποτέλεσμα, μου λένε και η ομάδα του η ειδική που τον παρακολουθούν, ότι είναι καταπληκτικό».  

Μικρός Ρολάνδος

«Διαφορετικότητα σημαίνει ομορφιά. Ο κόσμος δε θα ήταν ωραίος άμα ήταν όλοι ίδιοι, έτσι δεν είναι; Έτσι ακριβώς και εγώ και εσύ είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ο τίτλος "σύνδρομο Down" δεν υποδηλώνει κάτι τελείως διαφορετικό. Σωστά, είναι στο DNA. Οπότε είναι όμορφο να υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι γύρω μας, γιατί παίρνουμε πράγματα από αυτούς», υπογράμμισε. 

Η Χαρίτα έχει δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το προφίλ Rolando's World, που στόχο έχει να ενημερώσει τους γονείς, αλλά και την κοινωνία για τα παιδιά με Σύνδρομο Down.  

Μικρός Ρολάνδος με Σύνδρομο Down

«Όταν γεννήθηκε ο Ρολάνδος, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μπω να ψάξω. Όμως δεν έβρισκα κάτι ανάλογο σε Ελλάδα ή Κύπρο, έβρισκα μόνο του εξωτερικού. Και πήρα πάρα πολλή δύναμη εκείνη την πρώτη βδομάδα από τους γονείς που δείχνανε τις θεραπείες των παιδιών, που δείχνανε πόσο χαρούμενοι είναι όλη η οικογένεια. Οπότε όταν έκανα αυτό το προφίλ, το πρώτο πράγμα ήταν γιατί δεν ήθελα καμία μαμά να νιώσει το κενό που έζησα εγώ εκείνες τις πρώτες μέρες. Θέλω να δείξω ότι η καθημερινότητά μας είναι όπως όλων των ανθρώπων. Με δουλειά μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό θέλω να δει ο κόσμος. Και ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι αόρατα. Μπορούν να πάνε σχολείο, μπορούν να σπουδάσουν, μπορούν να δουλέψουν, να παντρευτούν. Θέλω να δείξω το μέλλον του. Το οποίο είμαι σίγουρη θα είναι πολύ λαμπρό», κατέληξε η Χαρίτα. 

