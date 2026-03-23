Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα

Νέα κακοκαιρία την Τρίτη. Τι λένε τα πρώτα δεδομένα για τον καιρό του Πάσχα / Βίντεο Open

Άστατος θα είναι ο καιρός μέχρι τα τέλη του μήνα, ενώ τα πρώτα μετεωρολογικά δεδομένα «δίνουν» την πρόγνωση για το Πάσχα.

Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο Μάρτιος θα κυλήσει με αστάθεια, βροχές και χιόνια, όμως κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Περιμένουμε εκεί κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα να αρχίσει σιγά-σιγά ο καιρός να ανοίγει, να πηγαίνει πιο πολύ στο ανοιξιάτικο μοτίβο και εκτιμούμε ότι εκεί κοντά στο Πάσχα οι καιρικές συνθήκες θα είναι με το μέρος μας για να μπορέσουμε... Μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου θα είναι έντονα άστατος ο καιρός και μετά αρχίζει και φτιάχνει. 12 Απριλίου φέτος το Πάσχα, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα περιθώριο μπροστά μας να μπορέσει να εκτονωθεί αυτή η αστάθεια και να πάμε σε πιο ομαλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρουσάκης.

«Όσο πλησιάζουμε, θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε όμως κρατάμε αυτό, ότι έντονα άστατος ο καιρός μέχρι αρχές Απριλίου και στη συνέχεια αρχίζει ο καιρός και πηγαίνει στο πιο ανοιξιάτικο μοτίβο», κατέληξε.

Νέο κύμα κακοκαιρίας την Τρίτη 24/3

Για αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου, αναμένεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα ξεκινήσει από τα δυτικά, σταδιακά θα επεκταθούν πιο ανατολικά και νότια και θα επηρεάσουν αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες καταιγίδες, ενώ ο βοριάς θα επιμείνει στο Αιγαίο, κάνοντας έτσι πιο ψυχρή την αίσθηση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Δύο τύποι καιρού την 25η Μαρτίου

Όσον αφορά τον καιρό την 25η Μαρτίου, διακρίνονται δύο τύποι καιρού.

Σχετικά ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο στα δυτικά και βόρεια, και με άνοδο του υδραργύρου και θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς. Προς τα ανατολικά και νότια όμως, θα είναι πιο χειμωνιάτικος ο καιρός, ιδιαίτερα από το ύψος του Βόλου και πιο νότια. Εκεί θα σημειωθούν βροχές, όπως επίσης και προς τη βόρεια Κρήτη και προς τις Κυκλάδες.

«Θα είναι πιο κλειστός ο καιρός, πιο βροχερός, με βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου και πιο χειμωνιάτικο, δηλαδή πιο κρύο, το καιρικό έτσι μοτίβο. Δύο τύποι λοιπόν καιρού ανήμερα της Εθνικής μας εορτής: Δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα συμβαδίζει με την εποχή, ανατολικά και νότια όμως, θα είμαστε στο πιο χειμωνιάτικο έτσι μοτίβο», ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.