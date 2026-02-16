ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
16.02.26 , 16:54 Κακοκαιρία Ηλεία: Εγκλωβισμένοι Κάτοικοι Στο Βαρθολομιό
16.02.26 , 16:52 Τραγωδία στη Λούτσα: Τι λέει στο Star η αδερφή του 15χρονου οδηγού
16.02.26 , 16:49 Βασίλης Σκουλάς: H παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και την πορεία του
16.02.26 , 16:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 16:41 AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών
16.02.26 , 16:31 Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους
16.02.26 , 16:15 StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»
16.02.26 , 16:07 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια!
16.02.26 , 16:06 Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της
16.02.26 , 16:04 Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων
16.02.26 , 15:53 Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη
16.02.26 , 15:12 Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
16.02.26 , 15:04 Citroën Racing: Πολύτιμοι βαθμοί στον διπλό αγώνα της Τζέντα
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 16.02.26, 11:07
ΝΟVA: Πρωτοβουλία Για Το κόστος κλιματικής κρίσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, ξεκινά ποσοτική αποτίμηση του κοινωνικοοικονομικού κόστους των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.
  • Η πρωτοβουλία ASSESSDISAST_GR στοχεύει στη χάραξη πολιτικών και στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Το έργο επικεντρώνεται στις δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες, με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων πρόληψης.
  • Η συνεργασία Nova-ΕΑΑ θα καλύψει το κενό στην αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα.
  • Η Nova ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος μέσω τεκμηριωμένων δεδομένων.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, η Nova ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια συστηματική και ποσοτική αποτίμηση του κοινωνικοοικονομικού κόστους των φυσικών καταστροφών, με τεκμηριωμένα δεδομένα.

  • Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικών και τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων.
  •  Η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής περιβαλλοντικής σημασίας.

Η Nova, πιστή στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, εκκινεί την πρωτοβουλία ASSESSDISAST_GR, ένα ερευνητικό έργο εθνικής σημασίας, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Στόχος της Nova είναι να καλύψει ένα κρίσιμο θεσμικό και επιστημονικό κενό: τη συστηματική, ποσοτική και τεκμηριωμένη αποτίμηση του πραγματικού κοινωνικοοικονομικού κόστους των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στην ιστορική Βιβλιοθήκη Σίνα, στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο.

ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αυγουστίνος Κονδύλης, Senior ICT Sales Manager της Nova ICT, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Δρ. Έλενα Γεωργοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΑΑ, Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Έρευνών στο ΕΑΑ, Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΑΑ και ο Δρ. Σαραφίδης

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μανώλη Πλειώνη, ενώ η διαΝΕΟσις συμβάλλει ενεργά και αφιλοκερδώς στην επιστημονική επιμέλεια και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με τον δημόσιο διάλογο και τη χάραξη πολιτικής. Η σύμπραξη επιστημονικής γνώσης, ερευνητικής μεθοδολογίας και τεχνολογικής υποστήριξης από τη Nova καθιστά την πρωτοβουλία αυτή, σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικής ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η έναρξη του έργου αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης της Nova για τη δημιουργία τεκμηριωμένων δεδομένων που αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και αναδεικνύουν τα οφέλη της πρόληψης έναντι της εκ των υστέρων αποκατάστασης, όπως εκφράστηκε από τον CEO της Nova Γιώργο Λάμπρου στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν:

  •  τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προσαρμογής,
  • την ιεράρχηση επενδύσεων ανθεκτικότητας και
  •  τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, o Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, απηύθυνε χαιρετισμό και παρουσίασε συνοπτικά τον στρατηγικό σχεδιασμό του Κέντρου, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του ΕΑΑ με τη Νova, αναδεικνύοντας την αριστεία στην έρευνα, την εξωστρέφεια και τη συνεχή ανάπτυξη του Κέντρου, ως πυλώνα επιστημονικής πρωτοπορίας στη χώρα.

ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΕΑ, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης ανέφερε: «Η συνεργασία ΕΑΑ–Nova συνδυάζει επιστημονική γνώση και τεχνολογία για να καλύψει ένα κρίσιμο κενό: τη συστηματική και ποσοτική αποτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες. Στόχος είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να μεταφραστούν σε τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες πολιτικές πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας».

ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις

Η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις, σημείωσε: «Η διαΝΕΟσις θα συμβάλει ενεργά και αφιλοκερδώς στην επιστημονική επιμέλεια και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο της διαχρονικής της ενασχόλησης με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η διαΝΕΟσις στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων».

Ο Γιώργος Μπούστρας, Καθηγητής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπεύθυνος του Επιστημονικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, δήλωσε: «Πέραν του επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτειακού οφέλους του project, η συνεργασία της Nova με δημόσιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της ατζέντας της πολιτικής προστασίας αναδεικνύει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρήσιμων και εφαρμόσιμων εργαλείων».

Ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επεσήμανε: «Στο πλαίσιο του έργου “ASSESSDISAST_GR”, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ θέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην υπηρεσία του έργου, συμβάλλοντας ενεργά σε μια τεκμηριωμένη και προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων μέσω έργων ορεινής υδρονομίας».

ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

 

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ξεκινάμε το έργο αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΑΑ και τη διαΝΕΟσις. Πιστεύουμε ότι είναι πλέον η ώρα να υλοποιηθεί αυτή η εις βάθος μελέτη και να μπορέσουμε να μεταβούμε σε ένα προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, με χρήση τεχνολογίας αιχμής. Έτσι, ένα από τα δεδομένα που θα αποτιμηθούν είναι και η χρήση της τεχνολογίας, ώστε να ενισχυθεί αντίστοιχα η Πολιτική Προστασία».

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής σημασίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα, όπου η πρόληψη βασίζεται σε δεδομένα και όχι εκ των υστέρων διαπιστώσεις.

ΝΟVA: Πρωτοβουλία για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους κλιματικής κρίσης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΕΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT

Στην έναρξη του έργου παρευρέθηκε και ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Nova περιλαμβάνει πλέγμα δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top