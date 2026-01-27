Καιρός: Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας - Οι «κόκκινες» περιοχές

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 27/1 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Δύο νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας είναι προ των πυλών και αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, μετά τις καταιγίδες που εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα, ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται και τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο - Κυριακή.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «επίκεντρο» είναι η δυτική Ελλάδα, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα σταρφούν σε βοριάδες.Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με "μαλακό" καιρό».

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 27/1/2026 από την ΕΜΥ

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα νωρίς το πρωί ασθενών τοπικών βροχών και στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.