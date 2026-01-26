Έκτακτο δελτίο καιρού: Red Code και αύριο, Τρίτη - Πόσο θα κρατήσει

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τη χώρα θα συνεχιστεί και την Τρίτη, επεκτείνοντας έτσι τον κόκκινο συναγερμό για έξι περιφέρειες.
Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.
Καιρός: Red Code σε έξι περιφέρειες λόγω της νέας κακοκαιρίας
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:
- στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.
Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.