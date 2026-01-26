Καιρός: Red Code σε έξι περιφέρειες λόγω της νέας κακοκαιρίας

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα Δευτέρα ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς νοτιάδες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τις εξής περιφέρειες:

Σερρών

Δράμας

Καβάλας

Θάσου

Ξάνθης

Ροδόπης

Ο καιρός στις περιοχές αυτές αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένος, με έντονες βροχές και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στα δρομολόγια των πλοίων. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Αναλυτικότερα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν θα εκτελεστούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, τα εξής δρομολόγια:

Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25

Fast Ferries Andros για Σύρο Τήνο-Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07:30

«Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο, Σαντορίνη – Ιος το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14:15.

Παράλληλα, δε θα πραγματοποιηθεί το πρωινό δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφήνας.

Καλλιάνος: Ο καιρός στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οι κάτοικοι στην Αττική θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για πιθανές καταιγίδες το πρωί της Δευτέρας, που ενδέχεται να προκαλέσουν σχετικά αυξημένα ύψη βροχής.

«Ας είμαστε ελαφρώς προσεκτικοί για τις πιθανές πρωινές καταιγίδες της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια, καθώς θα βαδίζουμε προς το ξημέρωμα της Δευτέρας, ο καιρός στην Αττική θα αρχίσει βαθμιαία να καθίσταται άστατος. Αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κατά βάση ασθενούς έντασης, οι οποίες δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα σε καμία περίπτωση.

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον η περαιτέρω εξέλιξη του καιρού, διότι από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενδεικτικά μεταξύ 07:00 έως και 10:00 – 11:00, αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από τον νομό Αττικής. Οι καταιγίδες αυτές, σε τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να προκαλέσουν σχετικά αυξημένα ύψη βροχής», σημειώνει σε χθεσινή του ανάρτηση και συνεχίζει:

«Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι η ένταση αυτών των καταιγίδων δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα φαινόμενα που προκάλεσαν τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα πριν από λίγες ημέρες αλλά και τον τραγικό θάνατο μίας γυναίκας».

Σύμφωνα με τον κύριο Καλλιάνο, ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει άστατος κατά διαστήματα, με τα κύρια περάσματα των καταιγίδων να αναμένονται τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Πάντως σε τοπικό επίπεδο λίγε βροχές θα επιμείνουν έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Αναφερόμενος στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, ο μετεωρολόγος σημειώνει:

«Να επισημάνω ότι, παρά τον καθαρισμό που έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, εξακολουθούν να υπάρχουν πέτρες, χώματα και υπολείμματα φερτών υλικών σε δρόμους ειδικά της Άνω Γλυφάδας αλλά και ευρύτερα στους Δήμους Γλυφάδας και Βούλας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και μια πρόσκαιρα πιο έντονη βροχόπτωση, χωρίς να είναι ακραία ή επικίνδυνη, αρκεί για να προκαλέσει εκ νέου μεταφορές φερτών υλικών σε τοπικό επίπεδο.

Φυσικά, και αυτό πρέπει να τονιστεί εκ νέου, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συνθήκες που προσεγγίζουν την καταστροφική καταιγίδα της προηγούμενης Τετάρτης. Επαναλαμβάνω ότι η δυναμική των φαινομένων είναι εντελώς διαφορετική. Ωστόσο, η υφιστάμενη επιβάρυνση του εδάφους, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις και τις εκσκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στον Υμηττό, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της συνέχειας της οδού Μετσόβου, δημιουργεί μια κατάσταση που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση και σωστή διαχείριση».

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Παράλληλα, σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις ακόλουθες περιοχές:

στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Ο καιρός σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.