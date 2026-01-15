Μία εβδομάδα χωρίς φορτηγά στην Αθήνα - Πιλοτική απαγόρευση 7 με 10 το πρωί

Απαγόρευση των φορτηγών στην Αθήνα για μία εβδομάδα σχεδιάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά, από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ώστε να αποσυμφορηθεί το μποτιλιάρισμα σε μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Εικόνες από drone, με το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μελέτησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Κατέληξαν ότι, αν απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τότε η κίνηση θα μειωθεί σημαντικά σε δρόμους που «κοκκινίζουν» κάθε μέρα, όπως ο Κηφισός, η Λεωφόρος Αθηνών και η Λεωφόρος Σχιστού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται το μέτρο να εφαρμοστεί πιλοτικά στην Αθήνα για μία εβδομάδα.

Ώρες αιχμής στον Κηφισό - Το 20% είναι φορτηγά

«Τις ώρες αιχμής, το ποσοστό των φορτηγών στον Κηφισό αντιστοιχεί σε 20% σε σχέση με τα μικρά επιβατικά οχήματα. Έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί διαχειριστικά μέτρα», λέει ο Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιανος.

Ο σκοπός του Υπουργείου είναι να γίνουν αλλαγές στα ωράρια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι εφικτή η απαγόρευση των φορτηγών τις ώρες αιχμής. Για παράδειγμα, να γίνονται παραδόσεις και παραλαβές τις νυχτερινές ώρες.

Ακόμη, υπάρχει η σκέψη να ανοίγουν νωρίτερα τα εργοστάσια και να αλλάξουν αναλόγως τα δρομολόγια των πλοίων.

Πιλοτική απαγόρευση φορτηγών - Αντιδρούν οι μεταφορείς

Οι μεταφορείς, από την πλευρά τους, αντιδρούν, όπως λέει ο Λευτέρης, που πιάνει τιμόνι χαράματα κάθε μέρα.

«Εγώ σηκώνομαι το πρωί στις πέντε, στις εφτά η ώρα ξεκινάμε στην ουσία. Αν αρχίσουμε τη διανομή το μεσημέρι, θα τελειώσουμε το βράδυ. Και μετά τι ώρα θα πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε για να ξαναξυπνήσουμε πάλι πολύ πρωί;»

«Όταν απαγορεύεται να βγούμε από τις επτά έως τις δέκα, σημαίνει ότι δεν θα γίνει σωστός ανεφοδιασμός της αγοράς», τονίζει απ' τη μεριά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς.