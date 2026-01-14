Χωρίς ταξί και την Πέμπτη 15/1 η Αθήνα - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των επαγγελματιών αυτοκινητιστών

14.01.26 , 19:18
Ελλαδα
Απεργία Ταξί: Συνεχίζεται Και Την Πέμπτη 15/1
Χωρίς ταξί θα παραμείνει και την Πέμπτη η χώρα, καθώς η Ομοσπονδία των επαγγελματιών αυτοκινητιστών αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί προγραμματίζουν αυτοκινητοπομπή με τελικό προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, το πρωί της Πέμπτης οι οδηγοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), στην οδό Μάρνη, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πορεία των οχημάτων με στόχο να προσεγγίσουν την έδρα της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) 

«Σήμερα ήταν η 2η ημέρα της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας του κλάδου και τα ταξί της Αθήνας μαζί με αντιπροσωπεία από όλη τη χώρα, κατευθύνθηκαν σε πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο κλάδος πέρασε το μήνυμα της ενότητας και σύσσωμος θα διεκδικήσει όλα τα δίκαια αιτήματα του.

Δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχτηκε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Σας ενημερώνουμε ότι, προσεχώς, περιμένουμε να πάρουμε στα χέρια μας το τελικό σχέδιο του ερανιστικού νομοσχεδίου που μας αφορά, σε περίπτωση που δεν το πάρουμε ή αν δεν υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές, θα συγκαλέσουμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω σχεδιασμό της πορείας μας, ανάλογα με τα υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε».


 

