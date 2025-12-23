Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τροποποιήσεις δρομολογίων

Αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και τραμ τις γιορτές

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Χριστούγεννα: Πώς Θα Κινηθούν Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Με διαφορετικό ωράριο θα λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, καθώς ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν ειδικές τροποποιήσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των μέσων και στοχεύουν στην ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των αργιών.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το μετρό και το τραμ θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό συνεπάγεται πιο αραιά δρομολόγια σε σχέση με τις καθημερινές ημέρες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο αναμονής των επιβατών.

Χριστούγεννα: Οι έκτακτες τροποποιήσεις

Πέραν του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:

1. Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

  • Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

2. Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

  • Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862:
  • Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).
  • Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).

3. Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

  • Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

4. Πειραιάς

  • Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.
  • Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Σύσταση προς τους επιβάτες

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους στο εορταστικό τραπέζι ή τη βόλτα.

