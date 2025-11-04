Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση
Βορίζια ΕΚΑΜ ΟΠΚΕ
Επαναλειτουργούν κανονικά από αύριο, Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.  Με  τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων μετά τα δραματικά γεγονότα στο ίδιο χωριό λόγω της βεντέτας δύο οικογενειών. 

Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό  

Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Παιδοψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Βορίζια 

Εξάλλου, τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»

Την ομάδα θα απαρτίζουν 4 ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος αναπλ. καθηγήτρια Μαρια Παπαδακάκη  σε συνεργασία με τον Πρύτανη, καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα  παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»

Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη. 

Νωρίτερα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).
 

