Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης κακοκαιρίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 14:10 Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
01.10.25 , 14:08 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
01.10.25 , 14:05 O Παναγιώτης Φωτόπουλος έδωσε τη συνταγή που λατρεύουν τα παιδιά
01.10.25 , 14:01 FIRST DATES: Κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Star!
01.10.25 , 13:50 Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
01.10.25 , 13:46 «Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου
01.10.25 , 13:23 Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
01.10.25 , 13:18 Άση Μπήλιου: Προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και... υποσχέσεις
01.10.25 , 13:16 Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα
01.10.25 , 12:44 Άνοιξη: Ιδιοκτήτης σπιτιού επιτέθηκε σε οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια
01.10.25 , 12:42 Αγγέλου για reunion Πάρα Πέντε: «Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα γίνει»
01.10.25 , 12:41 Λάρισα: Οι θρύλοι για χρυσές λίρες που είναι θαμμένες στην περιοχή
01.10.25 , 12:40 Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
01.10.25 , 12:34 Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες
01.10.25 , 12:22 Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Υπολογίζει φοροελαφρύνσεις και όφελος
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση
Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Τα δρομολόγια
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Την Πέμπτη (2-10-25)

  • Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
  • Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
  • Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία
  • Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
  • Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία
  • Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή (3-10-25)

  • Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
  • Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

  • Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα
  • Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
  • Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
  • Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top