Blue Star Chios: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Τάσου

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη γενέτειρά του στην Εύβοια

STAR.GR
Ελλαδα
O 20χρονος δούλευε στο Blue Star Chios μόλις δέκα μέρες πριν γίνει το τραγικό δυστύχημα που του στοίχισε τη ζωή και έλεγε στους φίλους του ότι του άρεσε - Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ ήταν το κλίμα το πρωί της Κυριακής στη Δροσιά Ευβοίας, στην κηδεία του 20χρονου Τάσου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που πήγαινε να αναλάβει βάρδια στο πλοίο Blue Star Chios. 

O 20χρονος ναυτικός που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

O 20χρονος ναυτικός που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Ιερό Ναό της περιοχής, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο ναυτικό, ο οποίος συνεθλίβη από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου. 

Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, πώς ο χαμογελαστός Τάσος, ο οποίος είχε μόλις δέκα μέρες που εργαζόταν στο πλοίο, έφυγε τόσο απρόσμενα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. 

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios - evima.gr

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios - evima.gr

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που απαρηγόρητοι δεν σταμάτησαν να κλαίνε πάνω από το φέρετρό του. 

Ο 20χρονος ναυτικός έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Ο νεαρός μόλις είχε πιάσει βάρδια. Ήταν λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά πόρτα του γκαράζ .

Κανείς στη Δροσιά της Εύβοιας δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε τόσο απρόσμενα ο 20χρονος Τάσος - evima.gr

Κανείς στη Δροσιά της Εύβοιας δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε τόσο απρόσμενα ο 20χρονος Τάσος - evima.gr

Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε και σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. 

Θάνατος 20χρονου: Συνελήφθησαν πλοίαρχος & Α' μηχανικός του Blue Star Χίος

Οι αρχές ερευνούν βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο το δυστυχήματος για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να μαγκώθηκε κάποιο μέρος από τα ρούχα του και να μην πρόλαβε να φύγει εγκαίρως. 

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του 20χρονου οι γονείς του - evima.gr

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του 20χρονου οι γονείς του - evima.gr

Όπως έγινε γνωστό οι πόρτες αυτές ανοίγουν και κλείνουν με ένα μπουτόν το οποίο άπαξ και πατηθεί για να κλείσει, η πόρτα δε σταματά σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο εμπόδιο. 

BLUE STAR CHIOS
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΣ
