Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι συνθήκες θανάτου του νεαρού ναυτικού μέσα στο Blue Star Χίος. Τα πλοία θα παραμείνουν έως τα μεσάνυχτα δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. O Γιάννης Σωτηρόπουλος εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από την μοιραία υδατοστεγή πόρτα που μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου» για τον άτυχο Τάσο.

Ντοκουμέντο Star: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που εγκλώβισε τον 20χρονο Τάσο

Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το STAR φαίνεται το πως ανοιγοκλείνει χειροκίνητα με μοχλό η υδατοστεγής πόρτα του Blue Star Χίος. Αυτή ήταν η μοιραία πόρτα που τον παγίδεψε και έκοψε απότομα το νήμα της ζωής στον 20χρονο Τάσο.

«Δεν την άνοιξε ολόκληρη, πήγε να την περάσει και για κάποιο λόγο εγκλωβίστηκε τον συνέθλιψε υδατοστεγή πόρτα. Υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν στην εξοικείωση του και τα πρωτόκολλα», αναφέρει ο Άγγελος Γαλανόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής "Στέφενσον".

Η μοίρα έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι στον Τάσο. Είχε φοιτήσει σε ναυτική σχολή στον Πειραιά και ονειρευόταν να γίνει ναυτικός, όπως ο μεγαλύτερος αδελφός του. Είχε μόλις 10 μέρες προσληφθεί στο καράβι, ως καθαριστής μηχανής.

«Είχε μιλήσει ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του βιντεοκλήση “πώς είναι;” του λέει, λέει “φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε “Μήπως δεν αντέξω” αλλά τελικά είπε: “Είδες; Αντέχω μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”», είπε ο ξάδελφός του.

Αυτοψία στη μοιραία πόρτα από επιθεωρητές ασφάλειας πλοίων

Στο μικροσκόπιο έχει μπει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο γκαράζ του πλοίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αυτοψία που έκαναν οι επιθεωρητές ασφάλειας πλοίων διαπίστωσαν πως η μοιραία πόρτα άνοιξε μόλις 31 εκατοστά, σε σχεδόν 7 δευτερόλεπτα και ακολούθησε ο μαρτυρικός θάνατος του άτυχου ναυτικού.

Δεμένα παραμένουν τα πλοία της Ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά. Έως τα μεσάνυχτα θα ισχύει η 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία για τον τραγικό θάνατο του νεαρού ναυτικού.

Η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια στο Blue Star Χίος σε ένδειξη πένθους για τον άδικο χαμό του εικοσάχρονου Τάσου.

Προσωρινά ελεύθεροι πλοίαρχος και Α' μηχανικός για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου - Τι ισχυρίστηκαν στις αρχές

Αμέσως μετά την τραγωδία με τον άτυχο Τάσο, ο Πλοίαρχος και ο Α' Μηχανικός του πλοίου συνελήφθησαν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για προκαταρκτική έρευνα, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις δυστυχημάτων. Ήδη βίντεο εξετάζονται. Θα ληφθούν καταθέσεις, μαρτυρίες. Αν προκύψουν περαιτέρω ευθύνες, δεν αποκλείεται να έχουμε νέες διώξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καπετάνιος και μηχανικός δηλώνουν αθώοι. Μιλούν για ανθρώπινο λάθος. Το αποδίδουν σε απειρία και ατυχία.

Υπάρχουν πελώρια ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας:

Τηρήθηκαν σωστά τα πρωτόκολλα;

Έπαθε κάτι ο μοχλός;

Λειτούργησε σωστά το φωτεινό και το ηχητικό σήμα της πόρτας;

Υπήρξε η σωστή επιτήρηση στον νέο ναυτικό;

Η έρευνα θα δώσει απαντήσεις.



