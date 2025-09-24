Τραγικός θάνατος για 20χρονο ναυτικό - Σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Ένας 20χρονος Έλληνας ναυτικός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο νεαρός, μέλος πληρώματος επιβατηγού–οχηματαγωγού πλοίου, τραυματίστηκε όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του Blue Star Χίος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι Λιμενικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.