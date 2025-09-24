Τραγικός θάνατος για 20χρονο ναυτικό - Σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα - Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 13:57 Χειροπέδες σε οδηγό που έτρεχε με 250 χλμ./ώρα
24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η σπάνα αναφορά στον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 20χρονος Έλληνας ναυτικός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο νεαρός, μέλος πληρώματος επιβατηγού–οχηματαγωγού πλοίου, τραυματίστηκε όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του  Blue Star Χίος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι Λιμενικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΠΛΟΙΟ
 |
ΓΚΑΡΑΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top