Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»

Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, την ώρα που έπιανε βάρδια και πλακώθηκε από πόρτα γκαράζ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Blue Star Χίος που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς. Ο Τάσος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00, όταν υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ τον εγκλώβισε, βρίσκοντας φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κρικόρ Τσακιτζιάν στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η εν λόγω πόρτα σφραγίζεται αυτόματα όταν το πλοίο είναι εν πλω και αποσφραγίζεται όταν πιάσει λιμάνι. Τον έλεγχό της έχει κατ΄αποκλειστικότητα ο καπετάνιος του πλοίου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πόρτα δε λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού. Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος, καθώς η πόρτα κινείται μόνο όσο διαρκεί η πίεση στον μοχλό. Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Ερωτήματα για την εκπαίδευση του 20χρονου Tάσου

Ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα για την εκπαίδευσή του. Ο νεαρός φέρεται να είχε λάβει μόλις μία ημέρα εκπαίδευση, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ).

Ακόμα, φέρεται να του έδειξαν τον λάθος τρόπο για να εισέρχεται στον χώρο εργασίας του και όχι την άλλη είσοδο που ήταν και ασφαλής.

Την Τετάρτη, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ημέρα της κηδείας του

Η οικογένεια του αδικοχαμένου ναυτικού είναι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλουν, όπως λένε, είναι να θρηνήσουν το παιδί τους.

Η ημέρα της κηδείας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, καθώς περιμένουν τον μεγαλύτερο αδελφό του να επιστρέψει από το εξωτερικό όπου εργάζεται.

