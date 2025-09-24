Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία

24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος μετά το εργατικό δυστύχημα

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Ισμήνη Καρλή)
Οι πρώτες πληροφορίες για το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρήνος και οργή για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού που σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. 24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος μετά το εργατικό δυστύχημα

Τραγικός θάνατος για 20χρονο ναυτικό - Σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Η τραγωδία σημειώθηκε στο πλοίο Blue Star Chios, λίγο πριν την έναρξη της βάρδιας του 20χρονου. Ο νεαρός καθαριστής μηχανής και μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού βρισκόταν στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου λίγο πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, όταν καταπλακώθηκε από συρόμενη υδατοστεγή πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που περνούσε, η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει. Εκτιμάται ότι μέρος των ρούχων του πιάστηκε, γεγονός που δεν του άφησε περιθώριο διαφυγής.

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 20χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτικού

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Blue Star

Για το τραγικό συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση και η Blue Star στην οποία αναφέρει: 

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του  ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΣ
 |
BLUE STAR
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
