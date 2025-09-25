Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Ελλαδα
Δέκα μέρες εργαζόταν στο Blue Star Chios ο 20χρονος Τάσος, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγο πριν αναλάβει τη βάρδια του. 

Φίλος του αποκάλυψε πως ο νεαρός λίγο πριν ξεκινήσει την εργασία του στο πλοίο είχε αρκετό άγχος και ανησυχούσε αν θα τα κατάφερνε. «Μήπως δεν αντέξω;», έλεγε στους δικούς του ανθρώπους. 

Θάνατος 20χρονου: Συνελήφθησαν πλοίαρχος & Α' μηχανικός του Blue Star Χίος

Πριν από τρεις μέρες είχε τα γενέθλιά του και είχε μια επικοινωνία με βιντεοκλήση με έναν φίλο του. «Πώς είσαι;» τον ρώτησε εκείνος και ο 20χρονος του απάντησε: «Φίλε είδες; Αντέχω».

O 20χρονος ναυτεργάτης που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios

Σύμφωνα με ξάδελφό του, ο οποίος μίλησε στο Mega, «όταν ο Τάσος ξεκίνησε την εργασία του αναρωτιόταν “μήπως δεν αντέξω;”, αλλά τελικά είπε “αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”».

Στο χωριό Δροσιά της Εύβοιας, από όπου καταγόταν ο 20χρονος η οικογένειά του και οι συγχωριανοί του είναι συντετριμμένοι από τον ξαφνικό χαμό του. 

Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός είχε σπουδάσει στην ιδιωτική σχολή στον Πειραιά. Το όνειρό του ήταν να ασχοληθεί με τη ναυτιλία και να εργαστεί στα καράβια. 

O 20χρονος πριν ξεκινήσει την εργασία του στο Blue Star Chios είχε εκφράσει το άγχος του αν θα τα κατάφερνε

Blue Star Chios: Το βίντεο από τη στιγμή 

Ο 20χρονος, όπως έγινε γνωστό, είχε μόλις πιάσει βάρδια στο πλοίο. Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί προσπάθησε να περάσει από τη βαριά υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει στο μηχανοστάσιο. 

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Άγνωστο πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να τον συνθλίψει. Πιθανόν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί πριν κλείσει η πόρτα. 

Τραγικός θάνατος για 20χρονο ναυτικό - Σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το φρικτό δυστύχημα. Σε βίντεο που μετέδωσε το Mega, φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται. 

Λίγα λουλούδια στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Chios - Eurokinissi

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Πάρα τις προσπάθειες των γιατρών όμως υπέκυψε στα τραύματά του. 

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να είχε μια υποτυπώδη εκπαίδευση, αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα. 

Blue Star Chios: Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα;

Οι υδατοστεγείς πόρτες λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. 

Ναυτεργάτες αποτίουν φόρο τιμής στον 20χρονο που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios - Eurokinissi

«Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», είπε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Κλιμάκιο του Λιμενικού βρέθηκε εντός του Blue Star Chios για να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. 

Blue Star Chios: Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

Το λιμενικό συνέλαβε τον πλοίαρχο και τον Α΄Μηχανικό του επιβατηγού – οχηματαγωγού Blue Star Chios, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συνδικαλιστές ναυτεργάτες φτάνουν στο Blue Star Chios για να αφήσουν λίγα λουλούδια για τον 20χρονο - Eurokinissi

Οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και στη συνέχεια αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 

Blue Star Chios: Απεργούν οι ναυτεργάτες

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά εκπρόσωποι ναυτεργατικών σωματείων και ναυτεργάτες, οι οποίοι έχουν κηρύξει πανλιμενική 24ωρη απεργία. 

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση ξεκίνησε από τις 00:01’ σήμερα τα ξημερώματα και λήγει τα μεσάνυχτα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ που πραγματοποίησε 24ωρη απεργία στο πλοίο κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

