Πέθανε ξαφνικά η μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral

Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα στον δήμο Καβάλας που είχε γίνει viral / Bίντεο Ερτ

Σοκ και θλίψη έχει σκορπίσει στην Καβάλα η είδηση του θανάτου της Ελένης, εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η 57χρονη είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από ένα βίντεο στο TikTok που την έδειχνε εν ώρα εργασίας, το οποίο είχε γίνει viral.

Η Ελένη βρισκόταν σε άδεια. Το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο, σύμφωνα με το kavalanews.gr.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο, όπως αναφέρει το kavalapost.gr.

Για να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου της, έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

«Η απώλεια της Ελένης αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό»: Το συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον ξαφνικό θάνατο της Ελένης εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας, μέσω ανάρτησης στη σελίδα του Facebook:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας.

Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της».