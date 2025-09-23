Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»

«Φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα, και του παιδιού μου»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/9/2025)
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας κάνει έκκληση μέσω του STAR για εκείνη και το τρεισήμισι ετών παιδί της. Όπως καταγγέλλει, έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της, ενώ δέχεται απειλές. Ζητάει από την αστυνομία να προστατεύσει εκείνη και το παιδί πριν συμβεί το χειρότερο.

«Φοβάμαι τη σωματική μου και την ψυχολογική μου ακεραιότητα, το ίδιο και του παιδιού μου, από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν το κάθε δικαίωμα να σηκώνουν χέρι σε μια μητέρα και σε ένα παιδί», λέει στον Άρη Λάμπο το θύμα. 

«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»

Η 30χρονη μητέρα δείχνει την εφαρμογή του panic button που έχει στο κινητό της. Κάθε μέρα ζει με τον φόβο, αφού –όπως καταγγέλλει στο STAR– ο πρώην άνδρας της και πατέρας του παιδιού της τής έχει επιτεθεί.

«Με το παραμικρό, όταν νευρίαζε, ερχότανε και με χτυπάγε, με πέταγε σαν σκουπίδι. Ακόμα και τώρα μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Γιατί εφόσον δεν θέλει το παιδί μου να πάει στον πατέρα, αρχίζει λοιπόν και με απειλεί με το οτιδήποτε: “Θα δεις τι θα γίνει, θα σου πάρω το παιδί”. Αυτή τη στιγμή έχω μια σπασμένη κλείδα, η οποία δεν γιατρεύεται».

 

Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»

«Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τις 9 μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να δίνεται συνεπιμέλεια σε έναν πατέρα ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία», τονίζει ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του θύματος ενδοοικογενειακής βίας. 

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»

Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία 

Το δικαστήριο έχει δώσει συνεπιμέλεια στον πατέρα. Η γυναίκα, πριν λίγες μέρες, βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να του δώσει το παιδάκι – κάτι που όμως δεν έκανε.

«Αναγκάστηκα να πάρω την αστυνομία για να μπορέσει να μου βρει μια λύση. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί μού λένε: “Εφόσον δεν θέλει να πάει το παιδί, θα έρθεις μαζί μας στο αστυνομικό τμήμα”. Γυρνάει και μου λέει η κοπέλα ότι, εφόσον δεν θέλει να πάει το παιδί, δεν θα πάει – κι ας υπάρχει δικαστική απόφαση».

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

«Είχε πει ότι είχε πάρει ένα όπλο, το οποίο το είχε βάλει σε ένα συγκεκριμένο σημείο – και καλά για να προστατεύσει τον εαυτό του από τους κλέφτες. Φοβάμαι για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΘΥΜΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
