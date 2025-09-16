«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου

«Δε θα πω πράγματα, γιατί σέβομαι τον γιο μου», απαντά ο τραγουδιστής

«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναβλήθηκε για την 1η Απριλίου η δίκη του Στάθη Αγγελόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του. Η Μαρία Κατσαντώνη, ξέσπασε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αποκαλύπτοντας ότι και στο παρελθόν ο τραγουδιστής την είχε κακοποιήσει. 

«Έφαγα πολύ ξύλο από τον κ. Αγγελόπουλο, πολύ ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο. Για ένα φωτιστικό; Δεν είναι αθώος, δεν είναι αυτό που λέει, ότι είναι ο τραγουδιστής του έρωτα. Ο άνθρωπος είναι βίαιος. Έχω φάει και στο παρελθόν πολύ ξύλο από τον ίδιο. Καταρχάς χώρισα όταν ήμουν έγκυος, αυτό τα λέει όλα», είπε η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή.

Στάθης Αγγελόπουλος: «Ήθελε να με εκδικηθεί, χτύπησε μόνη της στο ντουλάπι»

Πρόσθεσε ακόμα πως λόγω της δικαστικής διαμάχης με τον Στάθη Αγγελόπουλο, ο σπιτονοικοκύρης της την έδιωξε από το σπίτι και ότι δεν την παίρνει κανείς για δουλειά. 

H πρώην σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου με σημάδια στο πρόσωπο

«Από την πρώτη μέρα που έγινε το συμβάν, μου δώσανε από το σπίτι εντολή να φύγω σε μια εβδομάδα γιατί δε θέλανε φασαρίες και προβλήματα. Από τη δουλειά με σταμάτησαν. Έμεινα δύο μέρες στο αυτοκίνητο με τα σκυλιά. Βρέθηκε μια φίλη από το πουθενά, είχα να μιλήσω μαζί της τέσσερα χρόνια και με φιλοξένησε δύο μήνες, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια φίλη, την οποία την έχω πάρα πολλά χρόνια», είπε.

Στάθης Αγγελόπουλος: «Χτύπησε στο ντουλάπι της κουζίνας και το πλήρωσα εγώ»

Όσο για τον λόγο που αρχικά είπε πως είχε χτυπήσει στο ντουλάπι, είπε πως το έκανε μόνο και μόνο γιατί της το ζήτησε ο γιος της. 

Η πρώην σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου ισχυρίζεται πως ο τραγουδιστής την είχε κακοποιήσει και στο παρελθόν

Τέλος απέρριψε τον ισχυρισμό του Στάθη Αγγελόπουλου ότι τα κάνει όλα για να αποκομίσει οικονομικό όφελος. 

«Δε θέλω να μιλάει για μένα, όπως δε θέλω ποτέ στη ζωή μου να τον ξανασυναντήσω. Έτσι κι αλλιώς όταν τελειώσουν όλα θα φύγω στο εξωτερικό. Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Αν πάρω κάποια χρήματα θα τα δώσω στο παιδί μου, δεν τα θέλω εγώ», είπε. 

Στάθης Αγγελόπουλος: Ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Στάθης Αγγελόπουλος: «Την 1η Απριλίου θα αθωωθώ»

Στην εκπομπή μίλησε και ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι δε θα κάνει κανένα σχόλιο για όσα είπε η πρώην σύζυγός του γιατί του το ζήτησε ο γιος τους. 

Ο Στάθης Αγγελόπουλος αρνείται τα πάντα

Ο Στάθης Αγγελόπουλος αρνείται τα πάντα

«Λυπάμαι για όλα αυτά που λέει. Δε θέλω να πω πράγματα, γιατί σέβομαι τον γιο μου. Φεύγοντας σήμερα από το δικαστήριο, με παρακάλεσε ο Μανώλης και μου είπε να μην πως τίποτα για όσα θα άκουγα στη συνέντευξη που σας έδωσε», είπε και προσθεσε:

«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου

Στάθης Αγγελόπουλος: «Δεν την χτύπησα, ούτε την έσπρωξα»

«Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν άνθρωπο και σε καμία γυναίκα. Δυστυχώς είμαι θύμα μιας κατάστασης. Πιστεύω ότι την 1η Απριλίου θα αθωωθώ». 

«Η Μαρία θα πρέπει να προσέχει τι λέει και να προσέχει τι κάνει. Δεν έχω κάνει κάτι από αυτά που έχει πει. Ο στόχος αυτή τη στιγμή της κυρίας Κατσαντώνη, είναι τα χρήματα. Είχε βάλει τον προηγούμενο δικηγόρο της να επικοινωνήσει με τον δικό μου και του είχε προτείνει να τα βρούμε εξωδικαστικά με κάποιο ποσό», κατέληξε ο τραγουδιστής. 

