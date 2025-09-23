Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»

Βίντεο - ντοκουμέντο από το επεισόδιο εξασφάλισε για το Star ο Β. Γκούμας

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα (23/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος από πέντε άτομα έξω από το σχολείο. Οι αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Ασπροπύργου συνέλαβαν τους δράστες. Ο Βαγγέλης Γκούμας, ο οποίος εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση, συνομίλησε με τη μητέρα του θύματος.

Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!

Ασπρόπυργος: Η στιγμή της άγριας επίθεσης σε 14χρονο μαθητή - Βίντεο ντοκουμέντο 

Το βίντεο ντοκουμέντο από τον Ασπρόπυργο

«Θα μπορούσαν να το είχαν σκοτώσει το παιδί μου. Δεν ήταν ένα ξύλο, τσακώθηκε ο ένας με έναν και μπήκαν δέκα να χωρίσουνε. Ξεκίνησε ο πρώτος και μπήκανε δέκα να χτυπάνε ένα δεκατετράχρονο παιδί», λέει η μητέρα του 14χρονου θύματος. 

Η ομάδα των πέντε ανηλίκων τον κυνηγούσε σε όλο τον δρόμο για να τον πιάσει και να τον ξαναχτυπήσει. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε πολεμικό τοπίο. Ο μικρός, ο οποίος δέχθηκε την άγρια επίθεση μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του, δεν είχε κανένα περιθώριο να αντισταθεί.

Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!

Ασπρόπυργος: «Τον ποδοπατούσαν, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του»

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι ανήλικοι είχαν στριμώξει τον δεκατετράχρονο πίσω από τους θάμνους και τον χτυπούσαν ανελέητα. Κανείς δεν τον βοήθησε. 

«Έχασε το παιδί μου το φως του από τα χτυπήματα», προσθέτει. «Ο πρώτος ξεκινάει και τον χτυπάει. Του ξεφεύγει το παιδί μου, χάνει το φως του και πέφτει κάτω γιατί ζαλίζεται. Και μετά τέσσερα-πέντε άτομα, έξι-εφτά, ούτε ξέρει να μου πει. Έχει κενά μνήμης το παιδί μου· δεν ξέρει να μου πει πόσοι ήταν από πάνω του».

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Η μητέρα του θύματος ξυλοδαρμού στο STAR

Και όλα αυτά για μια ασήμαντη αφορμή. Για κάτι που υποτίθεται ότι είπε ο μικρότερος αδελφός του θύματος για μια ανήλικη φίλη της παρέας των δραστών.

Ο ένας από τους δράστες ξύρισε το κεφάλι του για να γλιτώσει τη σύλληψη. Ο άγριος ξυλοδαρμός του δεκατετράχρονου έγινε έξω από το σχολικό συγκρότημα. Γρήγορα, με βάση τις περιγραφές, η ασφάλεια Ασπροπύργου έφτασε στα ίχνη των δραστών και τους συνέλαβε.

Συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. 

